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昆山廠員工返台確診？友達回應了
友達光電（2409）今（14）日說明表示，一名外派大陸員工於本月11日入境返台時，主動通報有感冒症狀（咳嗽、流鼻水）但無發燒，即時於機場進行採檢，經檢驗結果為陽性並隨即進行隔離觀察，目前配合疾管局政策於醫院進行症狀治療。員工目前健康狀況良好，友達將持續關切並提供相關協助。
友達昆山廠13日晚間配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，今晨檢驗結果公布血清檢驗無異常。廠內目前維持正常運作無影響，公司也全面啟動BCP營運持續計劃，進行跨廠區產能調度安排。
友達表示，自新冠肺炎疫情發生以來，友達成立跨廠區跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控，展開相關應變措施。在台灣與大陸各廠區，持續落實員工主動通報和自主健康管理。對訪客及承攬商實施入廠實名制管制措施，需全面量測體溫，各廠區亦加強環境消毒。
友達說，大陸廠區配合當地政府法令與疾管機關檢疫要求，此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。
友達指出，該名確診員工於十一長假期間，僅在昆山市小區活動，多數時間也配合公司輪調值班，並未如傳言所云到青島地區。其行動軌跡單純，當地政府亦有軌跡紀錄，要勿信網路傳言，非常感謝各界關心。
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