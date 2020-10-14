承業生醫強攻智慧醫療 與研華戰略結盟

國內醫療技術服務領導者承業生醫（4164）今日宣布，攜手工業電腦領導廠商研華（2395）共同佈局智慧醫療市場，不僅由全資子公司久和醫療擔任研華旗下智慧醫療產品線的最佳推手，更將共同智慧醫療產品及系統開發。

承業指出，未來雙方將發揮各自優勢，結合承業對醫療市場需求的高度掌握與研華的物聯網(IOT)軟、硬體解決方案，共同投入更多智慧醫療產品及系統的開發，找尋智慧醫療於臨床應用的最佳解方。

智慧醫療為現今醫療發展的發展趨勢，世界各國爭相嶄露頭角。承業認為，台灣擁有享譽全球的醫療品質、高度發展的資通訊科技產業，與健保資料庫大數據，為智慧醫療的推展提供了相當完整的基礎，若能將科技與醫療妥善結合，將可成功帶動當今醫療產業的改革。

此次結盟由工業物聯網起家的研華，已在醫療領域已耕耘逾十年，從硬體設備到軟硬整合的一站式解決方案皆有著墨。目前已成功推出手術室影像串流解決方案、移動醫護工作站等產品，期待藉由優化作業流程，得以有效提升醫療院所管理效率，進一步打造以病患為中心的醫療環境。

研華IoT智能服務事業群副總經理江明志表示，承業投入醫療產業超過40年，其近年策略與研華於智慧醫療的佈局不謀而合，藉由這層夥伴關係，可望加速在實踐智慧醫療乃至智慧醫院的落地。

承業以國際品牌醫療設備經銷，以及全方位醫管服務兩大商業模式，在台灣醫療市場取得先機，長年穩坐業界龍頭地位，並將其成功經驗複製至中國、印尼等海外市場，近年更是以醫療本業為起點積極延伸多元事業體。

承業看準客戶需求與智慧醫療商機，今年以來，已成功開發iROIS整合性放射腫瘤資訊系統，可謂承業跨足智慧醫療的首部曲；如今再下一城，宣布與研華強強聯手共組戰略聯盟，帶來醫療與科技的跨界合作，展現其進軍智慧醫療領域的強烈企圖心。