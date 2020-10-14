台灣大iPhone 12與12 Pro 16日晚上8點開放預購

全球果粉期待已久的蘋果新一代iPhone 12系列今凌晨正式發表，台灣大哥大（3045）今（14）日宣布，本周五（10月16日）晚間8時起，全通路包括網路、實體門市，以及momo購物網和myfone購物網正式開放iPhone 12系列預購。另外，10月23日將在台灣大全通路開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

美國蘋果公司(Apple Inc.)正式公布iPhone12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max四款新機，是蘋果首款支援5G的手機。其中，iPhone 12螢幕尺寸為6.1吋，搭載A14仿生晶片，採用金屬邊框、玻璃材質，相機採用雙鏡頭設計，並有磁吸無線充電功能。

機身顏色方面，iPhone 12與iPhone 12 mini共有黑、白、綠、藍、(PRODUCT)RED等5種顏色；iPhone 12 Pro系列則有金色、銀色、石墨色，以及首度亮相、讓果粉敲碗期待的「太平洋藍」配色。

台灣大表示，果粉到網路與實體門市預購，僅需先繳3,000元，即可登記限量預購，預購用戶於11月30日前申辦5G指定專案，再送最高momo幣$3,000，歡迎果粉們搶先到台灣大全通路預購。

在myfone購物預購iPhone 12與iPhone 12 Pro刷卡最高享$13,100元回饋，再送Apple原廠USB-C電源轉接器，加購指定配件可享6折起優惠。在momo購物網預購新款iPhone，刷指定信用卡，最高享$3,000刷卡金。