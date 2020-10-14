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群創2020產品合規暨供應商大會 聚焦SDGs氣候行動

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

群創光電將於明（15）日舉辦2020產品合規暨感謝供應商大會，以「永續核心．共存共榮」發揮企業影響力。暨上個月群創獲頒「2020 SGS CSR Awards氣候變遷管理卓越獎」，持續聚焦聯合國永續發展目標（SDGs）「氣候行動」，串連近500位供應鏈精英，強化綠色競爭力，致力經濟與環保雙向永續發展，落實企業社會責任。

因應新型冠狀病毒影響，群創今年產品合規供應商大會首度以網路方式進行，預計將有來自各地近500位供應商精英上線參與。會議目的為引導和協助供應商積極了解電子行業產品安全及環保法規最新要求，確保群創生產製造的產品能夠滿足客戶，並符合每個市場的法律及法規要求。

群創總經理楊柱祥表示：「2020 是充滿挑戰的一年，疫情形勢嚴峻，情況瞬息萬變，我們仍然翻轉疫情影響，穩步向前。感謝供應商鼎力支持，面對後疫情時代，群創秉持『轉型再造‧價值躍進』的理念，努力化危機為商機，掌握變化中「新」 契機，一路上有賴各家廠商的支持，持續做我們堅強後盾，站穩後疫新時代經濟浪潮，讓營運朝正向發展。」

面對全球氣候變遷，群創光電以『永續核心．共存共榮』為軸心理念，戮力降低環境衝擊，相較2018年，群創2019年單位投片面積用水降幅6%，全氟化物(FCs)排放量減幅約6.1%，並長期目標挑戰2025年溫室氣體排放強度較2016年下修30%的目標。2018年群創光電與群創教育基金會即發起「供應商攜手抗空污」活動，2019年盤查107家供應商於2018年空污排放情形，瞭解其排放合規、排放量及減排規劃等，敦促減量，今年持續此活動，發揮企業影響力。

群創教育基金會董事長王志超表示：「感謝參與群創『供應商攜手抗空污』活動的供應商，響應群創三年供應商抗空污計畫，2017~2019三年期間推動四大空氣污染物減量成果為揮發性有機物(VOCs)合計18.93公噸；粒狀污染物(PM)合計0.34公噸；硫氧化物(SOx)合計26.28公噸；氮氧化物(NOx)合計1.87公噸，對於踴躍參與減量之供應商依其企業環保管理制度完整度、環境友善推動及參與群創抗空污計畫所執行自主減量成果，其中台灣捷時雅邁科股份有限公司、三福化工股份有限公司及奇美實業股份有限公司為抗空污最佳夥伴。」

群創以具體行動呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），將其融入組織文化與日常營運。在環境議題處理上，透過iFM大數據平台，監控節水、節電、溫室氣體排放、廢棄物減量與化學品回收等，精實管理。面對空污改善，群創本身針對廠內揮發性有機物排氣處理，採取蓄熱式氧化法(RTO)，設備處理效率已遠高於一般法規85％規定，且設定更挑戰的目標，2020年底有機排氣系統總處理效率，要全面達BACT (BACT-Best Available Control Technology最佳可行控制技術)。

2019年群創入選道瓊永續世界指數與新興市場指數雙殊榮，肯定群創經營團隊於公司治理、社會、環境的績效，我們也將以更積極、具體、深度的目標深耕企業經營、環境保育與社會關懷等面向的永續成長，與各利害關係人共榮共贏，展現企業存在的正面價值。

群創

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