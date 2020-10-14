宏碁與台南市政府打造智慧交通 奪金擘獎

宏碁智通自行研發、建置及營運的「智慧路邊停車收費計時管理系統」，繼9月初協助台南市政府取得台北市電腦公會主辦的「2020智慧城市創新應用獎」，又再次協助該府勇奪財政部第18屆「金擘獎」政府機關團隊獎特優獎，此次獲獎不僅是第18屆的最高榮譽，更是近3屆「金擘獎」中唯一獲得「特優」肯定的政府機關團隊。

宏碁智通總經理游明豐表示，「智慧路邊停車計費系統」為宏碁智通自行研發、建置與營運的智慧停車方案，結合物聯網、雲端平台、人工智慧、車輛偵測、車牌辨識等技術應用。與台南市府聯手為鄉親服務一年多來，不僅持續優化營運服務，提高民眾服務滿意度，更配合政府推動行動支付的政策，提供非現金多元支付的功能，包括電子票證、停車大聲公App、LINE Pay等等，目前已超過7成民眾透過非現金方式繳納停車費，成效卓著，持續帶給民眾更優質且智慧的交通生活。

台南市智慧路邊停車計費系統自2019年4月啟用第一階段，採分區建置營運方式，於全市2,000格路邊車位，設立智慧停車柱，提供市民自動化車輛偵測、車牌辨識、自動開單及多元支付各種便利功能，使用者滿意度高達89%；而該系統不僅提供民眾智慧、便利的停車服務，其無紙化自動開單，每年能省下超過200萬張的停車單，更落實了環保綠能建設的設計思維。

台南市停車管理處也指出，智慧停車格服務路段自啟用後，與過去人工開單時期相比，平均周轉率成長15.01%，且透過已上線營運的路段進行滿意度調查，市民對智慧停車柱的操作、繳費方式滿意度達89%，顯見「智慧停車計費系統」除受獎項的肯定之外，更受民眾的支持。