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世芯本季業績 有望續創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯（3661）第3季營收表現續創歷史新高，法人估計，該公司本季業績仍有望小幅增加，持續改寫新猷。

世芯9月業績比8月小幅回檔，但仍是歷史第4高水準，也帶動第3季業績達連兩季創新高的紀錄，單季合併營收為19.99億元，季增幅度為21.6％，累計前三季合併營收為51.63億元，年增達78.6％。

據了解，世芯今年的量產業務，主要成長動能來自於中國CPU大客戶飛騰，目前主要出貨16奈米製程產品，而其伺服器應用的7奈米製程產品已在設計階段，預計明年可流片。

世芯第4季的量產業務，主要是有另一家CPU大客戶供資料中心應用的7奈米製程產品開始出貨，預期對業績挹注甚多。

世芯 營收

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