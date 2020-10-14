快訊

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

「2020台灣國際智慧能源週開幕」 蔡英文總統出席

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影

台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統出席開幕典禮頒獎並參觀，串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台，「台灣國際智慧能源週」廠商齊聚一堂,包含力暘、元晶、茂迪、友達、大亞集團、solaredge、系統電子、車王電子等。

「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（前）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（前）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（右二）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（右二）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（圖）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（圖）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（圖）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（圖）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影
「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影

太陽光電 台灣國 茂迪

延伸閱讀

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

蔡英文回應印度網友 今推特和IG打招呼「Namaste！」

影／蔡英文視導空軍樂山雷達站及防空連 帶麻辣鍋加菜

國慶貼文誰最吸睛？韓國瑜人氣未散 蔡英文堪稱大贏家

相關新聞

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

蘋果台北時間今（14）日凌晨發表全新的iPhone 12，除了升級速度更快的5G，在配件上也做了很大的更動，為了達成20...

手機無線充電仍待擴大 盛群發展電動牙刷應用

蘋果推出新的無線充電方案Magsafe，最高可支援15W充電，業界人士指出，此支援瓦數雖然跟以往相比有所提高，但是跟有線...

5G iPhone亮相 組裝廠趕工

蘋果新品已在台灣時間14日凌晨發表。日經新聞報導，蘋果要求主要供應業者包括兩大組裝廠鴻海、和碩增產新款iPhone，中秋...

全球PC銷量大增 雙A報捷

在新冠病毒疫情肆虐期間，遠距工作、學習和家庭娛樂的激增，帶動第3季的個人電腦（PC）銷售大增，美國市場更出現十年來最強勁...

資格不符當地補貼標準？ 鴻海威州廠租稅抵減生變

鴻海集團在美國威斯康辛州投資設廠的重要條件之一是獲得租稅抵減，但鴻海近期申請抵減卻被威州政府拒絕，理由是未達三年前承諾投...

華為將推出頭戴式耳機

華為預計下周發表下半年重量級機種Mate 40系列。根據科技網站報導，華為新品發表會不僅推出智慧手機，可能同場加映新的頭...

宏達電醫療事業部門 將推VR藥品開發平台Nanome

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ今（13）日宣布，攜手美國聖地牙哥Nanome新創團隊，推出VR藥物開發平...

駁斥法人看空揣測 玉晶光否認有被取代可能

一再遭法人出具看空報告的玉晶光，今天公開駁斥相關傳言。玉晶光強調，近年提升研發能力及製造技術有成，不只業績有所表現，與客...

友達參加智慧能源週 力推全方位太陽能解決方案

友達（2409）近年透過資源整合及夥伴合作發展再生能源，協助奇美實業、永豐餘（1907）、全家（5903）等企業建置太陽...

大聯大9月與Q3業績 同創新高

半導體通路大廠大聯大（3702）9月與第3季的業績同創歷史新高，不過該公司今（13）日股價遭大盤拖累，以小跌作收。

微軟資安高峰會 19日線上舉行

台灣微軟首次舉辦最大規模資安盛會 「2020 Microsoft Security Summit微軟資安高峰會」，將於1...

2020微軟資安高峰會 19日線上展開

台灣微軟首次舉辦最大規模資安盛會 「2020 Microsoft Security Summit微軟資安高峰會」，將於1...

熱門新聞

抓到了！查獲陸資投資大同 金管會重罰2500萬元

鴻海威州廠申請租稅減免遭拒 公司最新聲明來了

00878配息會稀釋？回顧那些年配息被稀釋的ETF

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

這兩個因素 中信金9月獲利大增近六成

這檔飆股讓台新金9月多賺6億 獲利大增68.9%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。