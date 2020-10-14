「2020台灣國際智慧能源週開幕」 蔡英文總統出席

「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統出席開幕典禮頒獎並參觀，串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台，「台灣國際智慧能源週」廠商齊聚一堂,包含力暘、元晶、茂迪、友達、大亞集團、solaredge、系統電子、車王電子等。「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（前）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（右二）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（圖）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（圖）出席開幕典禮頒獎並參觀。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（左二）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影「台灣國際智慧能源週」上午在台北南港展覽展出，蔡英文總統（中）出席開幕典禮頒獎並參觀，台灣國際智慧能源週串聯「太陽光電」「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計150家廠商,使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，是全臺唯一再生能源展銷平台。記者曾學仁／攝影 太陽光電 台灣國 茂迪
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