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3,000元就能買！0050連結基金一年半暴漲40%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
0050 ETF連結基金不配息級別的淨值已突破14元，較去年6月發行時翻漲四成。（元大投信）
0050 ETF連結基金不配息級別的淨值已突破14元，較去年6月發行時翻漲四成。（元大投信）

台積電（2330）15日召開法說會，今（14）日股價雖漲多拉回，但觀察去年6月初以來，台積電已翻漲99%，還原權息更翻倍漲102%，同期成立約一年半的「元大台灣50（0050）ETF連結基金」，迄今績效也迭創新高，不配息級別的報酬率首度衝破40%！

許多小資族想買台積電、台灣50，一大痛點是兩檔股票一張要價不斐，但對此除了股市中，有盤後零股能夠交易，10月26日起開放盤中零股，元大投信著眼基金族、小資族的投資需要，去年中也成立0050 ETF的連結基金，每個月最低3,000元就能布局。

0050 ETF連結基金本質上是一檔「基金」，買的標的只有0050 ETF，到今年9月底，該基金公布約95%的資產都投資0050，其餘現金，且0050的部分不額外收管理費，因此表現上，幾乎完全連動0050。

該連結基金成立初衷，是著眼不少投資人對0050有投資興趣，但只能從股市交易，有一定投資門檻，現在一張要價10萬元以上，若是借道零股，雖然降低門檻，卻面臨流動性挑戰，而另外成立一檔連結基金，不僅讓持有銀行帳戶的投資人都能買（不必開證券戶、也不必懂股市），還大幅降低投資門檻，單月定期定額最低3,000元起。

此外，若是大戶想買0050但有節稅考量，0050 ETF連結基金還分成「配息」及「不配息」級別，不配息自動把股息滾入再投資，報稅不用額外報一筆。由於該基金成立來，正好碰到台積電大漲，績效迭創新高。

到10月12日為止，0050 ETF連結基金創下成立來最佳績效，不配息級別的淨值達14.11，等於較發行價的10元，累積高達41%的報酬率，配息級別淨值13.6、報酬率也有34.6%，均大敗定存。

觀察0050 ETF連結基金成立來，因為表現受認同，受益人也穩定成長，8月底不配息級別已有1,755名自然人受益人、23名法人受益人，都是新高。配息的總受益人649人亦為新猷。

小資族若想買0050，別再拘泥於股票一張很「貴」！已經有「低價」管道能解決。績效除了台積電比重更高的富邦科技（0052），0050長期多為台股ETF報酬前茅，也比替代買其他低價的ETF還要好；千萬別因「價格迷思」而錯失一大段報酬。

台積電 ETF 配息

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