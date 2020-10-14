研華攜手承業生醫 攻智慧醫療解決方案

研華（2395）與承業生醫（4164）旗下久和醫療攜手合作，以AIoT智慧醫療解決方案，共創布局智慧醫院新未來。首波以久和醫療的台灣經銷通路，搭配研華醫規手術螢幕PAX、手術室影像串流系統AVAS，以及行動醫療護理車AMiS搶攻台灣手術醫療與醫療推車市場。

根據市調機構Frost & Sullivan研究，目前有60%的醫療院所已採用物聯網技術，因此傳統醫院邁進醫療物聯網（IoMT）已是全球醫療業者有目共睹一致的目標。而台灣在資訊科技實力強大的基礎下，要成功發展智慧醫療更是咫尺之遙；然而，綜觀台灣智慧醫療態勢，目前投入廠商多在起步階段，因此現今除要有強大的醫療硬體、軟體，更需要與擁有專業行業知識的生態夥伴共創推動，才能加速實踐智慧醫療4.0的成功機率。

研華IoT智能服務事業群副總江明志表示，研華早在數十年前便已觀察到醫療物聯網發展趨勢，因此早將智慧醫療相關解決方案，從最初純硬體調整為軟硬整合的一站式解決方案。近幾年，更針對醫療專科，以物聯網雲平台WISE-PaaS為中心架構，提供以數據驅動數位轉型的智慧醫療解決方案。

承業生醫業務事業群副總李明倫表示，集團一直以來不斷引進尖端醫療設備與解決方案，進而提升整體醫療服務品質，達到醫療院所、患者與廠商的三贏。研華是全球工業電腦領導廠商，在智慧醫療領域已耕耘逾十年，成功推出手術室影像串流解決方案、行動醫護工作站等產品，可優化作業流程。藉由集團旗下子公司經銷豐富的醫療產品線，透過縝密的經銷策略及完善的售後服務，搭配產品組合來接觸不同醫療專科，可有效提升醫療院所管理效率，展望智慧醫療市場，進一步打造以病患為中心的醫療環境，讓醫療回歸醫者的初心。

研華與承業生醫旗下久和醫療簽訂經銷夥伴關係，久和醫療並於今年九月起，正式於台灣經銷研華醫規手術螢幕（PAX）、醫療護理車（AMiS）、醫用平板（AIM）產品、手術室影像串流系統（AVAS）系列產品等。雙方期待藉此合作搶攻台灣手術市場三成以上，並成為台灣手術影像市場領導廠商；未來，更希望能以承業生醫通路、研華產品，一同進軍印尼市場進而擴展至全東南亞之布局。