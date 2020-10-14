手機無線充電仍待擴大 盛群發展電動牙刷應用

蘋果推出新的無線充電方案Magsafe，最高可支援15W充電，業界人士指出，此支援瓦數雖然跟以往相比有所提高，但是跟有線充電，尤其是快充已達40W以上相比，充電速度還是較慢，所以能否帶起無線充電版圖擴張，還有待觀察。

手機的無線充電方案雖然已經發展數年，但業者表示，目前仍不普遍使用。15W充電應當是可以向下相容，嘉惠現有無線充電使用者，不過跟有線充電相比，速度還是比較慢。

盛群（6202）先前推出手機無線充電MCU方案，不過在兩年前一波拉貨潮之後，去年相關出貨並不多。據了解，盛群近期無線充電的發展主軸是電動牙刷應用，過往市面上該項產品大多沒有採用的無線充電標準，但現在為求更好的節能充電效率，也開始導入，因此該公司在大陸市場方面斬獲不少。