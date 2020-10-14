快訊

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

茂迪技術突破 今展出系列新產品

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源周」今（14）日登場，太陽能廠茂迪（6244）除了展出一系列全新模組產品外，首先曝光台灣首例自願性產品驗證(VPC)之TOPCon高效模組，較目前常規模組大幅提升發電效益至少30%。

全系列模組產品均採自家生產高效率電池並結合半切技術，使得模組發電能力全面提升，平均模組效率皆高於20%，領先業界至少10瓦。而針對台灣海島型特殊環境，茂迪全新設計可抗強風、抗鹽害及高溫、高濕等特殊技術，其壓力可承受17 級以上之強度陣風，更通過工業技術研究院最嚴苛之鹽霧腐蝕測試，非常適用於台灣海岸強風高鹽害之嚴苛環境，目前所展示之高效能半切雙面發電模組，最高瓦數可達420瓦。

針對詢問度相當高的營農型、漁光互補等所需的太陽能案場，茂迪此次所展出之雙面發電解決方案可利用地面或水面反射效果，提升發電能力至少5-15%，有效增加案場之發電收益並降低建置成本。

此外，近期台灣首例VPC下世代TOPCon電池技術模組產品也於展場亮相，60片單晶電池模組輸出功率可達360瓦，模組效率突破21%，大幅領先業界至少25瓦，其較佳之陰雨天及高溫發電能力，非常適合台灣高溫多雨之特殊氣候，且所模擬之25年發電效能較常規模組多出至少5%，讓同樣發電度數所節省之用地面積超過10%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，優異之發電效率使電站建置成本下降6~8%，進而提升案場之投資報酬率。

太陽能 電池模組

延伸閱讀

VMware擴展數位化轉型策略 擁抱Arm架構串接更多合作機會

論壇／抽血+測腦齡 檢測腦部退化

元太接單熱 旺到下季

麗清需求增溫 營運熱

相關新聞

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

蘋果台北時間今（14）日凌晨發表全新的iPhone 12，除了升級速度更快的5G，在配件上也做了很大的更動，為了達成20...

手機無線充電仍待擴大 盛群發展電動牙刷應用

蘋果推出新的無線充電方案Magsafe，最高可支援15W充電，業界人士指出，此支援瓦數雖然跟以往相比有所提高，但是跟有線...

5G iPhone亮相 組裝廠趕工

蘋果新品已在台灣時間14日凌晨發表。日經新聞報導，蘋果要求主要供應業者包括兩大組裝廠鴻海、和碩增產新款iPhone，中秋...

全球PC銷量大增 雙A報捷

在新冠病毒疫情肆虐期間，遠距工作、學習和家庭娛樂的激增，帶動第3季的個人電腦（PC）銷售大增，美國市場更出現十年來最強勁...

資格不符當地補貼標準？ 鴻海威州廠租稅抵減生變

鴻海集團在美國威斯康辛州投資設廠的重要條件之一是獲得租稅抵減，但鴻海近期申請抵減卻被威州政府拒絕，理由是未達三年前承諾投...

華為將推出頭戴式耳機

華為預計下周發表下半年重量級機種Mate 40系列。根據科技網站報導，華為新品發表會不僅推出智慧手機，可能同場加映新的頭...

宏達電醫療事業部門 將推VR藥品開發平台Nanome

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ今（13）日宣布，攜手美國聖地牙哥Nanome新創團隊，推出VR藥物開發平...

駁斥法人看空揣測 玉晶光否認有被取代可能

一再遭法人出具看空報告的玉晶光，今天公開駁斥相關傳言。玉晶光強調，近年提升研發能力及製造技術有成，不只業績有所表現，與客...

友達參加智慧能源週 力推全方位太陽能解決方案

友達（2409）近年透過資源整合及夥伴合作發展再生能源，協助奇美實業、永豐餘（1907）、全家（5903）等企業建置太陽...

大聯大9月與Q3業績 同創新高

半導體通路大廠大聯大（3702）9月與第3季的業績同創歷史新高，不過該公司今（13）日股價遭大盤拖累，以小跌作收。

微軟資安高峰會 19日線上舉行

台灣微軟首次舉辦最大規模資安盛會 「2020 Microsoft Security Summit微軟資安高峰會」，將於1...

2020微軟資安高峰會 19日線上展開

台灣微軟首次舉辦最大規模資安盛會 「2020 Microsoft Security Summit微軟資安高峰會」，將於1...

熱門新聞

抓到了！查獲陸資投資大同 金管會重罰2500萬元

鴻海威州廠申請租稅減免遭拒 公司最新聲明來了

00878配息會稀釋？回顧那些年配息被稀釋的ETF

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

這兩個因素 中信金9月獲利大增近六成

這檔飆股讓台新金9月多賺6億 獲利大增68.9%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。