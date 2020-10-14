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工研院攜手帆宣、佳世達等產業 共創AI大未來

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
工研院攜手帆宣、佳世達等11家產業共創AI大未來。記者李珣瑛/攝影
工研院攜手帆宣、佳世達等11家產業共創AI大未來。記者李珣瑛/攝影

工研院今（14）日舉辦「2020 AI大未來：產業落地技術交流會」，工研院攜手業者展示8項產研合作的創新AI人工智慧技術落地成果，涵蓋智慧製造、智慧醫療、智慧商務等三大領域，包括能隨時掌握產線機台健康狀況的「機台故障預診斷」技術，可即時偵測嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險情況的「GenkiCam：嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」，以及能精準辨識商品取放與消費者身份的「智慧貨架」等。

讓AI人工智慧技術化身客服、理專、產線醫師、保母、偏鄉醫師等各行各業的最佳員工，協助產業補足人力缺口、大幅提升產能；並培植提供AI人工智慧解決方案的資訊服務業者與新創公司，協助產業加速轉型升級，提昇臺灣在全球市場中的韌性與競爭力。

經濟部技術處簡任技正林浩鉅表示，2020是全球產業推動數位轉型關鍵的一年，不論是中美科技戰或是新冠肺炎疫情，都加速了產業數位化的需求，更使AI人工智慧與5G等技術，成為推動全球產業變革的最大力量。

因此，在這一波數位轉型的趨勢之下，臺灣更需把握硬體製造的強項，讓AI人工智慧與設備軟硬整合，使臺灣的產品更具有國際競爭力，也期望這些AI人工智慧技術能複製擴散到更多應用領域，不僅有助於國內產業轉型升級，也使產業與民眾享受到AI人工智慧的研發成果，更能讓臺灣從代工製造大國升級為研發創新強國。

工研院副院長張培仁表示，2030年AI人工智慧將帶來全球GDP成長14%，貢獻15.7兆美元，不難看出AI人工智慧已成為備受全球各大產業矚目的熱門議題。在此波全球AI人工智慧趨勢之下，臺灣在製造、醫療、商務等領域具獨特優勢，因為臺灣產業樣態豐富、上下游供應鏈均堪稱完整，這些長年累積的專業領域知識與數據庫，都將成為淬煉AI人工智慧創新技術的最佳養分。因此，工研院也在產業轉型需求遽增之際，以AI人工智慧、大數據的創新研發能力，發展出智慧製造、智慧醫療、智慧商務等多項AI人工智慧創新技術，更有豐富的產業落地運用實績。

為了讓AI人工智慧落地形成產業帶來商機，工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生指出，工研院長期協助產業數位轉型、導入AI人工智慧，達到「產業AI化」；更致力於協助國內軟體業者升級為AI人工智慧資訊服務業者；而硬體設備業者則透過跟工研院合作，以AI人工智慧軟體加值硬體設備，提升設備效能與產值，達到「AI產業化」，並催生AI人工智慧新創公司。同時，也加速AI人工智慧從工業應用普及至民生，讓「AI平民化」，一般民眾也能享受到AI人工智慧導入商務、金融、零售、醫療等領域的豐碩成果。

現場也發表工研院與業者，分別在「智慧製造」、「智慧醫療」、「智慧商務」三大領域的跨域合作AI人工智慧落地成果。在智慧製造方面，「機台故障預診斷」技術，藉由分析機台運作的感測資料，來進行機台的健康狀態評估與故障預測，並根據機台健康狀態來決定最佳的維護或更換時機，減少非預期性的停機與維修頻率，已技轉給資服業者帆宣（6196），實際應用於半導體產業；「AI人工智慧瑕疵影像分類技術」讓瑕疵檢測設備的機器視覺擁有學習能力，可以自主判斷產品外觀瑕疵，正確率達99.95%以上，目前已技轉PCB檢測設備業者聯策；「製程參數最佳化」技術，則是整合多種先進AI人工智慧演算法，建構製程模型來描述製程參數和產品品質間的關聯，並利用全域最佳化演算法，優化產品品質，更可與製程工程師透過互動協作模式，提升研發速度，減少實驗次數，有效縮短先進製程的研發週期、提升良率，加快上市時間，此技術目前已與安堉創新合作，並實際運用於光電產業。

智慧醫療方面，工研院研發的「GenkiCam：嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」運用AIoT人工智慧物聯網相機的技術，能辨別嬰兒表情與行為，偵測嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險情況，危險事件辨識率達95%以上，還能偵測嬰兒心率及呼吸頻率，即時傳訊息給家長及照護人員，此技術也育成出新創公司元氣智能；「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」是國際上目前唯一可偵測4種主要的病徵，並且清楚標示位置的AI人工智慧判讀技術，可有效輔助醫師針對病變嚴重程度進行判讀，準確率達92％以上。目前技轉醫材業者晉弘科技，並搭配手持式眼底鏡導入偏鄉，有效輔助偏鄉巡診的非眼科醫師為糖尿病患者進行眼底檢查。

在智慧商務方面，工研院研發的「易取智慧貨架」運用AI人工智慧整合貨架上的攝影機、重量感測器、紅外線等多重感測技術，能精準辨識商品取放與消費者身份，正確率達98 %以上，更符合疫情影響下的低接觸趨勢，目前已與系統整合業者佳世達（2352）合作；「文字問答虛擬助理機器人」使AI人工智慧化身專業客服，特定領域專業8成以上的常見問題都可自動回覆，大幅節省客服人員的時間，已技轉資訊服務業者人工智能；「AI人工智慧理財機器人」則透過AI人工智慧分析交易資料、經濟指標、政策報告等巨量異質性財經資料，並結合投資理論以及最新的投資市場看法，找出具未來性的投資市場與產品進行資產配置及動態調整投資組合，以降低投資風險。此技術目前也與鉅亨買基金合作，推出全臺首創懂配息、會進化的理財機器人「阿發總管」。

帆宣系統整合事業資深部經理吳文斌展示，結合AI預診斷和AR技術的AIR糸統。記者李珣瑛/攝影
帆宣系統整合事業資深部經理吳文斌展示，結合AI預診斷和AR技術的AIR糸統。記者李珣瑛/攝影

人工智慧 工研院

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