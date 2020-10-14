SEMI估今年半導體矽晶圓出貨小增 後兩年續揚
半導體應用持續增長，國際半導體產業協會（SEMI）於今(14)日公布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，指出2020年全球矽晶圓出貨量將較去年增長2.4%，明年可望將延續此成長力道，2022年時更有機會攀至歷史新高。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，盡管受到地緣政治緊張情勢，以及全球半導體供應鏈移轉與新冠疫情的影響，今年矽晶圓出貨量仍將穩定復甦。此外，疫情加速全球企業IT以及服務的數位轉型，因此看好未來兩年持續成長。
根據SEMI的資料，2018年時，全球半導體矽晶圓出貨量為12,541百萬平方英吋，2019年則降至11,677百萬平方英吋，今年預計小增至11,957百萬平方英吋，預期明年將提高到12,554百萬平方英吋，2022年再進一步升至13,220百萬平方英吋。
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