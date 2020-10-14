力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

蘋果台北時間今（14）日凌晨發表全新的iPhone 12，除了升級速度更快的5G，在配件上也做了很大的更動，為了達成2030年碳足跡歸零的目標，蘋果今年的新iPhone不再隨機標配俗稱豆腐頭的充電器、以及EarPods有線耳機，避免造成更多電子垃圾；隨機只附上一條傳輸充電線，除了接頭從USB-A to Lighting轉為USB-C to Lightning，並首度採取編織線取代原本的塑膠材質，其中外層的編織覆材，傳由國內紡織廠力麗（1444）拿下獨家供應權。

在此之前，力麗早在三年前推出第一代智慧音箱HomePod，採用特殊的編織網布外觀，其中外層的3D網布的環保紗線就是出自力麗之手，力麗成為全球第一家躋身蘋果供應鏈的紡織廠。而今年稍早，蘋果推出新一代Apple Watch Series 6和SE，首度採用環保聚酯的編織錶帶，背後的環保紗線也是由力麗提供。此次力麗再次切入iPhone 12供應鏈，等於「連中三元」。

相較於力麗先前打進的HomePod智慧音箱和Apple Watch智慧手錶，年出貨量分別約690萬台和2,770萬支，iPhone是蘋果最重要的旗艦產品，全球年出貨規模超過2億支，力麗此次切入iPhone 12配件供應鏈，未來商機更具想像空間。

今天蘋果新發表的旗艦手機iPhone 12，光是外盒包裝的體積就比過去縮小不少。原因在於蘋果拿掉過去隨機附贈的充電器及耳機，只留下一條傳輸充電線，目的是為了節能減碳、實現環保目標，鼓勵消費者使用現有的Apple充電器及耳機。

至於蘋果留下的傳輸充電線，除了接頭從USB-A to Lighting轉為USB-C to Lightning，讓蘋果迷終於可以用Mac Book筆電為iPhone 12手機充電；另外蘋果在發表會雖然沒有特別強調，但據傳新iPhone充電線也由編織材質改為塑膠材質，呼應減碳的環保訴求，其中編織線外層覆材，傳由國內力麗獨家拿下。

蘋果將傳輸充電線改為編織材質，一方面更為耐磨、耐用，另外更重要的目的是減塑環保。力麗獨家開發出的環保原液染色纖維（Ecoya）技術，在生產過程中大大降低廢料排放，例如染整過程可減少最多高達八成的廢水、二氧化碳排放及化學品用量，環保訴求獲得蘋果認同，連續多項產品採用。

蘋果對於節能減碳不遺餘力，先前公布「2020 年環境進度報告」，承諾2030年對供應鏈和產品，要實現100%的碳中和目標，比IPCC（政府間氣候變化專門委員會） 的目標提前20年。