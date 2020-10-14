SEMI：全球矽晶圓出貨量走強 今年復甦、2022年創新高

SEMI（國際半導體產業協會）在今（14）日公布的年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告中指出，今年全球矽晶圓出貨量將較去年增長2.4%，明年將延續成長力道，並可望在2022年攀升至歷史新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「儘管受到地緣政治緊張情勢，及全球半導體供應鏈移轉與新冠疫情的影響，今年矽晶圓出貨量仍將穩定復甦。此外，疫情加速了全球企業IT及服務的數位轉型。看好未來兩年持續成長。」

矽晶圓為打造半導體的基礎構件，對電腦、通訊、消費性電子等所有電子產品來說，都是十分重要的元件。矽晶圓經過高科技設計，外觀為薄型圓盤狀，直徑分為多種尺寸（1吋到12吋），半導體元件或「晶片」多半以此為製造基底材料。