含「積」量高+費用率低 富邦台50吸睛

ETF投資成顯學，其中今年以來熱度最高的非台股ETF莫屬，尤其含「積」量高的更受到投資人矚目。富邦台50（006208）ETF經理人温芳儀表示，時值多檔台股ETF進入配息高峰期，投資人在搶進台股ETF的同時，除了注意配息率之外，也應該留意持有成本及績效成長性，三者加總來看就是總報酬率的概念，才不至於賺了股息賠了價差。

今年前8個月台股ETF總受益人數從近40萬人倍增至逾80萬人，熱度可見一斑，主要不外乎台積電（2330）、永續投資夯以及高股息等題材帶動。温芳儀提醒投資人，在選擇台股ETF時，配息率高低不應該是唯一的考量，更要留意的是ETF總費用率的多寡，以及ETF追蹤指數的未來成長性。

持有ETF的總費用包含調整成分股時付出的交易成本(手續費+交易稅)，再加上經理費及保管費與其他費用，直接反映在淨值上，也就是說，總費用率越低，對淨值表現越有利，舉例來說，兩檔追蹤一樣指數的ETF，其中一檔的年度總費用率比另一檔少了0.1%，其年度績效理論上會比另一檔高0.1%。

因此，總費用率越低的ETF，長期累積下來可節省不少成本，因此越適合做為投資人資產配置的核心部位。目前市場上台股ETF中，富邦投信旗下有4檔台股ETF經理費率為市場最低，只有0.15%，再看加上其他費用後的近一年總費用率來說，總費用率最低的台股ETF則是富邦台50及富邦公司治理（00692），分別只有0.36%、0.38%，遠低於整體台股ETF平均。

温芳儀進一步指出，除了要買得便宜，更重要的當然是ETF追蹤指數的績效，只要指數成分股標的具高度未來成長性，績效表現自然佳。從今年以來台股ETF績效表現來說，名列前茅的ETF第一大持股多為台積電，占比皆在4成以上，而台積電長期基本面明確，獲利動能強勁，9月營收再創新高，未來受惠5G、HPC等需求，獲利將進入快速提升階段，評價re-rating行情正在持續發酵，中長期展望樂觀。

因此，現階段選擇台積電比重高的台股ETF，仍是較佳的選擇。以富邦台50來說，由於其追蹤的台灣50指數中，台積電比重逾4成，遠高於加權指數，未來表現也相對有機會比大盤佳。

綜上所述，在台股ETF帶起一波台股投資風潮的同時，溫芳儀建議，投資人在選擇標的時應以總報酬率的角度來思考，包括總費用率、未來成長性及配息率，投資人才能在台股高檔震盪之際，順勢建立資產配置的核心部位。