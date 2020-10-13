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曲面電競螢幕 成拉抬整體曲面顯示器成長動力

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

2020年曲面電競螢幕成為拉抬整體曲面顯示器的成長動力，出貨的品牌及面板廠集中度非常高且相當競爭，並因曲面機種整機的製作過程較平面機種複雜，市調機構TrendForce分析，今年三星憑藉著自有工廠與面板的支持拿下第一；微星（2377）單以曲面電競螢幕市占率則與三星旗鼓相當。

市調機構TrendForce指出，AOC/Philips因自家工廠生產能力與豐富經驗，加上電競產品促銷有成，目前位居第二。微星的曲面產品聚焦在高階電競顯示器上，旗下產品具備優異的內外裝設計和套組搭配，且上市時間搭上曲面電競液晶顯示器的熱潮，在排行榜中躍升第三；預估今年三家品牌廠的曲面電競螢幕市占率將接近七成。

TrendForce預估，2020年曲面顯示器出貨量上看1,286萬台，相較2019年成長24%。看準此市場趨勢，三星繼6月推出Odyssey G9與G7兩款職業級曲面電競螢幕深獲好評，日前再宣布攜手英雄聯盟總決賽冠軍電競戰隊T1的全球頂尖知名選手FAKER，推出Odyssey G7 Faker聯名限定版曲面電競螢幕，讓玩家感受與電競偶像同等級的沉浸式體驗及視覺操控感。

三星表示，推出主流玩家引頸期待的全新Odyssey G5曲面電競螢幕，多款機型將於10月初陸續上市，準備與玩家們並肩聘馳戰場，擴大市場佔有率。

AOC指出， 電競產品區分為AGON專業型及G系列超值型，2020年以前AOC 全力開發AGON專業型商品，憑藉著多年的生產經驗及使用者回饋，不斷的提升產品設計及功能，更將螢幕尺寸推升到49型5K曲面電競，讓電競螢幕更加多元化。其中32型2K曲面的銷售最好。不僅滿足電競玩家需求，搭配遊戲機使用及手遊的玩家喜愛，這也是今年AOC電競螢幕能再進一步成長的原因。

電競 螢幕 顯示器

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