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宏碁、華碩 拿下全球第3季PC出貨成長率冠亞軍

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

新冠肺炎疫情帶動筆電出貨增溫，在居家工作（WFH）、遠距教學需求持續下，今年第3季全球PC出貨量達7,140萬台、年增3.6%，其中台灣筆電雙A宏碁（2353）、華碩（2357）第3季分別年增29.5%、12.9%，成長率居前六大PC品牌廠冠亞軍。

根據市調機構顧能（Gartner）最新報告顯示，今年第3季全球PC出貨量達7140萬台，較去年同期成長3.6%。Gartner指出，疫情帶動居家工作需求增加，是PC出貨成長主因，今年第3季也是近五年來消費性PC需求最強的一季。

此外，美國因新冠疫情不見降溫，帶動筆電需求持續，前五大PC品牌廠出貨皆成長，帶動整體PC成長11.4%，寫下10年來美國PC出貨量成長最快1年。

全球前六大PC品牌廠排名依然沒變，聯想持續穩坐龍頭，其次則為惠普（HP）、戴爾（DELL）、蘋果，台廠宏碁、華碩則位居第五、第六名。

聯想上季PC出貨量達1,831萬台，年增8.3%，穩居PC龍頭。惠普年增0.7%，出貨量達1,550萬台。戴爾則不升反降，出貨量較去年同期下滑4.6%、來到1,080萬台。至於蘋果第3季出貨551萬台，年增7.3%。

宏碁、華碩第3季出貨量分別較去年同期成長29.5%和12.9%。宏碁出貨量508萬台，進逼第4名的蘋果，雙方差距不到50萬台，華碩則出貨475萬台。

受惠PC出貨強勁，宏碁第3季繳出佳績，9月營收295.15億元，創72個月來新高，年增21.3%、月增8.2%；宏碁第3季合併營收為800.29億元，創23季新高，年增27.3%、季增22%。

至於華碩9月集團營收為470億，月增8.8%、年增25%，9月品牌營收為437億，年增24%。第3季集團營收為1274億，年增36%，第3季品牌營收為1186億，年增38%。

華碩指出，板卡產品、消費性電腦、商用電腦、電競產品線等，於第3季聯袂達成強勢成長，出貨年成長率均高達30%以上，營收規模及產品組合同步改善，整體營運效益將再向上提升。

營收 華碩

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