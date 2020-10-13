台灣國際智慧能源週明開展 大同集團聚焦太陽能光電

「2020 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」在明(14)日開展，大同（2371）集團聚焦太陽能光電，以不斷精進的實績與成就完整呈現集團的綠色能量，擴大在太陽能光電的營運版圖。

大同今(13)日表示，致力於智慧能源事業發展多年，已是台灣太陽能領導廠商之一，透過自主開發之節能設備、智慧電表、太陽光電、儲能系統與能源管理系統，軟硬體一條龍統合服務，達成用戶控管契約容量及節能的目標，協助國家再生能源發展。

自2010年起，大同在全國建置了超過150MWp太陽光電專案，850處案場遍佈本島以及金門、澎湖、東沙島、太平島等偏遠離島，擁有屋頂型、地面型、水上型等各式太陽光電系統投資、設計、建置、與維運的豐富經驗。其中，位於台北市福德坑環保復育公園的「能源之丘」，獲頒「國家卓越建設獎評選 - 最佳環境文化類特別獎」，開創台灣於垃圾掩埋場復育園區建置太陽光電的技術與可能。

爾後陸續建置南港山水綠生態公園「能源之丘2.0」、桃園市五座掩埋場、新竹縣南寮看海公園等太陽能案場。大同並建置全台第一座埤塘光電，位於桃園農博會場的水上浮桶型案場，獲經濟部頒發「光鐸獎」榮耀。目前大同正規劃進行全台已取得同意備案中規模最大的漁電共生案，發電量為85MWp，該案嚴謹的設計規劃與未來性，成功獲得日商青睞，進行策略性投資。

大同指出，運用自力開發「大同智慧AI雲端監控系統」，透過即時擷取案場發電設備與天氣資訊，整合AI大數據分析，做到即時專業監測及預測發電，再搭配太陽能的維運管理系統，以及駐守各地的專業維運團隊，達到超過業界水準的高發電效益、低維修率與快速故障排除能力。

擁有完整智慧能源管理系統（EMS）開發能力的大同，已在烏來、七美、林邊以及緬甸、菲律賓等國內外許多偏鄉村落開發建置小型微電網系統。近年來，大同更以堅強的電力系統工程實力，投入大型的電力儲能系統設計與整合，已順利完成工研院的示範驗證計畫、以及高雄永安1MW/MWh大型儲能系統，另有建置中的工研院彰濱併網驗證系統等專案。日前，大同也取得台電儲能自動頻率控制（AFC）的服務供應商資格。

本次由大同攜手大同永旭能源一同展出，內容包含更多元更智慧的能源解決方案以及智慧電表在能源管理上的應用，同時，今年歡慶創立15週年的集團成員同昱能源科技亦一起加入參展陣容。另，為配合預計明年初上路的「再生能源發展條例」修改案，現場特別展出太陽能與儲能系統的建置搭配與客製化服務。