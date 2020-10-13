台灣電路板產業國際展會擴大舉辦 估吸引逾3.5萬人參加

台灣電路板協會今（13）日指出，第二十一屆台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show 2020) 與第15屆國際構裝暨電路板研討會(IMPACT-EMAP)今年首度與其他電子製造展覽，共同五展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，在擴大舉辦之下估計吸引逾3.5萬專業人士參加。

今年台灣電路板產業國際展覽會將於10月21日至23日在台北南港展覽館一館展開，展覽以「5G全方位電路板製程解決方案」為主軸，並邀請超過420個海內外PCB產業品牌，累計1,162個攤位。

今年台灣電路板產業國際展覽會也首度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」、「台灣國際雷射展（Laser & Photonics Taiwan）」及「台北國際光電週（OPTO Taiwan）」，以五展聯合方式，提供全方位且完整的電子產業及電路板製程解決方案。