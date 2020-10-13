宏碁電競筆電 奪8月奧地利市占率、年增率冠軍

根據最新市調資料報告指出，宏碁（2353）奧地利電競筆電8月市占率30.2%，年增率59%雙雙拿下市場第一；8月電競電腦同時以市占率26.7%，年增率45%坐穩銷售冠軍；累計宏碁奧地利電競電腦前八月市占率24.6%，坐穩市場霸主地位。

宏碁積極布局奧地利市場，在電競電腦領域連續四個月年增率超過業界均值；此外，宏碁整體筆電市場及輕薄筆電系列，在8月也有明顯的增長，年增率分別達54%及59%。

宏碁奧地利分公司總經理Michael Stuhr指出，「宏碁電競電腦及整體筆電市場在奧地利大幅成長的因素，主要來自成功的產品組合策略，電競筆電與輕薄筆電系列的產品效能及優勢，強勢推動宏碁在奧地利的銷售，成為市場領先品牌」。