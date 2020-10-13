宏碁電競筆電 奪8月奧地利市佔率、年增率冠軍

品牌廠宏碁（2353）奧地利PC市場傳來捷報，8月份電競筆電以三成市佔率拿下市場龍頭寶座，電競電腦亦同時以市佔率26.7%坐穩銷售冠軍。

根據最新市調資料報告指出，宏碁奧地利電競筆電8月份以30.2%市佔率、年增率59%雙雙拿下市場第一；8月份電競電腦亦同時以市佔率26.7%、年增率45%坐穩銷售冠軍。除此之外，宏碁深耕電競市場，奧地利電競電腦累積前八個月，以24.6%市佔率坐穩市場霸主地位。

宏碁積極布局奧地利市場，在電競電腦領域連續四個月年增率超過業界均值，顯見奧地利玩家對於宏碁電競品牌的肯定；此外，宏碁整體筆電市場及輕薄筆電系列，在8月份也有明顯的增長，年增率分別以54%及59%成為市場成長的榜首。

宏碁奧地利分公司總經理Michael Stuhr指出，宏碁電競電腦及整體筆電市場在奧地利大幅成長的因素，主要來自成功的產品組合策略，電競筆電與輕薄筆電系列的產品效能及優勢，強勢推動宏碁在奧地利的銷售，成為市場領先品牌。

宏碁受惠遠端教學、居家工作（WFH）需求，帶動筆電熱銷，激勵2020年9月份單月合併營收為295.15億元，創72個月來新高，年增21.3%、月增8.2%。

宏碁第3季自結合併營收為800.29億元，創23季新高，年增27.3%、季增22%；累積前9月合併營收為1,944.85億元，年增12.6%。

宏碁指出，今年第3季營收創23季新高，主要受惠包含泛美地區營收年增70.7%，電競產品營收年增69.9%、Chromebook營收年增94.4%、商用筆電營收年增86.6%等多重業務帶動。