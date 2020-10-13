微軟資安高峰會 19日線上舉行

台灣微軟首次舉辦最大規模資安盛會 「2020 Microsoft Security Summit微軟資安高峰會」，將於10月19日(一)至10月23日(五) 線上舉行，以「智慧攻防，快捷復原」為主軸盛大展開。

高峰會邀集行政院資通安全處處長簡宏偉、微軟網路安全解決方案全球副總裁Ann Johnson、微軟亞洲首席資安顧問Minoru Hanamura、微軟全球助理法務長暨台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成等多位國內外重量級資安技術菁英和產業專家講者，分別從五大資安趨勢議題，包含疫後資安趨勢、現代化資安架構、現代化資訊治理、雲端風險管理、零信任，介紹最新資安趨勢和先進技術，讓與會者掌握新世代的資安思維與治理要素，透過AI智慧資安防患於未然。

除了全球疫情的影響，企業數位化浪潮在近年為全球產業重塑湧起滔天巨浪，企業資安的防禦邊界越來越模糊，既有的資安治理方式可能不再適用，企業須借助AI資安以預測、偵測、回應攻擊訊號，並於受到駭客、病毒攻擊後快速修復損害，透過「零信任」的思維治理，建置良好的資安架構，讓企業保有強力「韌性」以確保營運永續發展。「微軟資安高峰會」便是從最新全球資安變化中汲取洞見，將台灣企業當前首要評估、採取行動的前瞻思維，打造出五天大會的個別主題。

2020 Microsoft Security Summit微軟資安高峰會延續最新微軟資安技術的交流分享、案例經驗，安排共計14場專題演講，與會者還有機會和專家線上對談，用語音或文字盡情提問，在實務上遇到的資安問題，讓業界專家解答與會者的疑惑，共同為當前所面對的實務問題研擬解決方案。

為期五天的議程中，與會者更將深入了解微軟各類資安技術發展的藍圖與規劃，未來更有機會藉由 Microsoft 365 的AI、大數據和智慧資安技術、解決方案的導入，全方位守護企業資產，超前部署資安防禦之牆。