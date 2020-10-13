供貨華為是「大」利多？外資對台積電預測出爐

台積電（2330）傳出獲准供貨華為，麥格理證券出具分析表示，台積電可能只獲准供應成熟製程（28奈米）產品，先進製程依舊受限，在此情況下，對於台積電的營收貢獻僅低個位數，「只能算是小驚喜」，並不預期法說會若有利多會帶動市場財測大幅上修。

麥格理對台積電重申「優於大盤」，目標價530元，主要看好台積電先進製程動能，對於華為訂單可能流失已反映在該券商財測中。最新報告是回應市場消息，也是台積電15日法說會前第一家就持續供貨華為進行分析的外資。

麥格理表示，台積電傳出獲准供貨華為，但以美國對中國的角力策略，可能只讓台積電供應28奈米或更成熟製程的產品。假設28奈米為限，過去華為曾採用28奈米的產品有2016年和更早前的4G Kirin，最近一代是P8使用Kirin 930晶片。

麥格理統計，華為的16奈米產品，有2016-2018年P10採用的4G Kirin 950和960，另7奈米及10奈米有2019-2020年所生產的4G Kirin 970和980，以及5G Kirin，前後者各採用10與7奈米、7與5奈米。整體來看，無論美國以28奈米或16奈米為限，對華為的幫助都不大。

但上述晶片以外，華為還有不少產品也使用28奈米，如電視、相機、機上盒系統單晶片（SoC）和互聯網相關產品等，麥格理預估，這些林林總總加起來，應對台積電有1億美元的收入貢獻，相當於今年總營收的2.2%。

對比16、7、5奈米相關的4G及5G單晶片、運算晶片以及基地台晶片，比重自然比成熟製程大很多，至少有5億美元以上，但可能無法獲得美國批准，因此麥格理認為，持續供貨華為對台積電「可能只是小驚喜」。

麥格理重申，華為在今年前三季於台積電的營收比重拉升到16%後，第4季「歸零」機率非常大，特別是華為之前過度拉貨（over-ordering）、猛堆庫存，目前半導體庫存天數可能達到430天，遠高於2018-2019年底的260天和380天。

不過，麥格理看好非華為客戶填補華為的缺口，維持對台積電領先市場的財測，今、明、後年每股純益（EPS）預估為18.9元、21.7元、26.5元。