聽新聞
test
0:00 / 0:00

供貨華為是「大」利多？外資對台積電預測出爐

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）傳出獲准供貨華為，麥格理證券出具分析表示，台積電可能只獲准供應成熟製程（28奈米）產品，先進製程依舊受限，在此情況下，對於台積電的營收貢獻僅低個位數，「只能算是小驚喜」，並不預期法說會若有利多會帶動市場財測大幅上修。

麥格理對台積電重申「優於大盤」，目標價530元，主要看好台積電先進製程動能，對於華為訂單可能流失已反映在該券商財測中。最新報告是回應市場消息，也是台積電15日法說會前第一家就持續供貨華為進行分析的外資。

麥格理表示，台積電傳出獲准供貨華為，但以美國對中國的角力策略，可能只讓台積電供應28奈米或更成熟製程的產品。假設28奈米為限，過去華為曾採用28奈米的產品有2016年和更早前的4G Kirin，最近一代是P8使用Kirin 930晶片。

麥格理統計，華為的16奈米產品，有2016-2018年P10採用的4G Kirin 950和960，另7奈米及10奈米有2019-2020年所生產的4G Kirin 970和980，以及5G Kirin，前後者各採用10與7奈米、7與5奈米。整體來看，無論美國以28奈米或16奈米為限，對華為的幫助都不大。

但上述晶片以外，華為還有不少產品也使用28奈米，如電視、相機、機上盒系統單晶片（SoC）和互聯網相關產品等，麥格理預估，這些林林總總加起來，應對台積電有1億美元的收入貢獻，相當於今年總營收的2.2%。

對比16、7、5奈米相關的4G及5G單晶片、運算晶片以及基地台晶片，比重自然比成熟製程大很多，至少有5億美元以上，但可能無法獲得美國批准，因此麥格理認為，持續供貨華為對台積電「可能只是小驚喜」。

麥格理重申，華為在今年前三季於台積電的營收比重拉升到16%後，第4季「歸零」機率非常大，特別是華為之前過度拉貨（over-ordering）、猛堆庫存，目前半導體庫存天數可能達到430天，遠高於2018-2019年底的260天和380天。

不過，麥格理看好非華為客戶填補華為的缺口，維持對台積電領先市場的財測，今、明、後年每股純益（EPS）預估為18.9元、21.7元、26.5元。

台積電 華為 奈米

延伸閱讀

台積電順利填息！外資高喊600元不是夢 但追買前應留意這些風險

八外資下修展望 大立光目標價砍到2,815元

台積電強勢填息 寫下四大驚奇

曾挺訪台捷克議長 斯洛伐克總統再讓華為碰釘子

相關新聞

祥碩沈振來成功轉進新藍海 躋身台股千金俱樂部

2004年創辦祥碩科技的沈振來，曾燒光三億元資本額，陷入發展困境，這一路並非平步青雲的他，是靠著什麼致勝關鍵，讓企業轉向發展高速傳輸介面的IC，躍升台股「千金俱樂部」，寫下股后傳奇呢？

創意本季業績創新高 可望持續向上

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）第3季業績季增二成，達近七季高點，法人估計，該公司本季業績還有機會更好...

含「積」量高+費用率低 富邦台50吸睛

ETF投資成顯學，其中今年以來熱度最高的非台股ETF莫屬，尤其含「積」量高的更受到投資人矚目。富邦台50ETF經理人温芳...

供貨華為是「大」利多？外資對台積電預測出爐

台積電（2330）傳出獲准供貨華為，麥格理證券出具分析表示，台積電可能只獲准供應成熟製程（28奈米）產品，先進製程依舊受...

台灣大IoT技術助陣 智慧瓦斯表上線告別人工抄表

台灣大哥大（3045）宣布與欣彰天然氣公司合作，將推出智慧瓦斯表，未來業者可為遠端為用戶監控瓦斯漏氣，若遇地震，也可主動...

不畏華為禁令 法人估日月光投控第4季業績拚次高

無懼華為禁令負面干擾，法人預估日月光投控第4季整體業績可望小幅季增3%到5%區間，有機會站上單季次高，明年業績將較今年持...

智原業績增溫 量產動能可望延續至本季

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）第3季業績增溫，法人估計，該公司量產業務的動能將延續到第4季。

蘋果自製晶片筆電 傳11月亮相

市場傳出，蘋果台北時間14日新品發表會發布新iPhone之後，可能在11月再度辦發表會，主角是搭載蘋果自製晶片Apple...

面板廠上下游沾光 中光電、瑞軒報喜

面板廠營運報喜，上游背光模組及下游電視整機廠也奏凱歌。中光電公告9月合併營收43.3億元，月增11.1%，年減1.3%，...

友達9月營收 近兩年高點

宅經濟發燒，面板供不應求，推升報價續漲，面板雙虎9月營收報喜，友達昨（12）日公告9月合併營收為260.7億元，月增7....

台積電市值衝破4,000億美元 挑戰全球前十大企業

台積電在外資法人連九日買超力挺下，昨（12）日順利填息，收在歷史收盤新高價460元，總市值飆升至4,158.55億美元，...

南亞科Q3雙率雙降 純益腰斬

南亞科昨（12）日公布第3季財報，受記憶體平均單價（ASP）下滑、銷售量減少、新台幣升值、利息收入減少，以及所得稅增加等...

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

錢難賺！他薪資5萬每月所剩無幾 消費習慣曝光讓網友看傻眼

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

國安基金這波護盤 賺了2.1億元

康舒攻綠能 嘉義浮力式太陽光電電站啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。