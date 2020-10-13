台灣大IoT技術助陣 智慧瓦斯表上線告別人工抄表

2004年創辦祥碩科技的沈振來，曾燒光三億元資本額，陷入發展困境，這一路並非平步青雲的他，是靠著什麼致勝關鍵，讓企業轉向發展高速傳輸介面的IC，躍升台股「千金俱樂部」，寫下股后傳奇呢？

2020-10-13 11:46