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台灣大IoT技術助陣 智慧瓦斯表上線告別人工抄表

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）宣布與欣彰天然氣公司合作，將推出智慧瓦斯表，未來業者可為遠端為用戶監控瓦斯漏氣，若遇地震，也可主動切斷天然氣供應，居家安全將進一步提升。

台灣大今（13）日宣布與欣彰天然氣公司合作，於中部地區推出智慧瓦斯表，整合台灣大哥大高達20MHz連續頻寬的700MHz頻譜、具穿透力最強、室內涵蓋品質冠全台的優勢，與先進的NB-IoT傳輸技術，結合欣彰自行開發的智慧瓦斯雲平台，正式啟動遠端抄表、控制開關及偵測天然氣用量等服務。

台灣大表示，未來家門上面不用被貼花花綠綠的瓦斯表單，也不必擔心抄錯度數，業者遠端為用戶監控瓦斯漏氣，若遇地震，也可主動切斷天然氣供應，即時守護用戶居家安全，不僅響應政府提升全民瓦斯用氣安全政策，亦助力為用戶打造更好的生活環境，邁向智慧城市

台灣大哥大 地震 智慧城市

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