蘋果自製晶片筆電 傳11月亮相

經濟日報 / 編譯易起宇、記者黃力╱綜合報導

市場傳出，蘋果台北時間14日新品發表會發布新iPhone之後，可能在11月再度辦發表會，主角是搭載蘋果自製晶片Apple Silicon的Mac筆電，該晶片由台積電獨家代工，筆電成品組裝廠為廣達，隨著新品上市，將挹注相關台灣協力廠營運。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果第一款搭載自製處理器的Mac筆電將在11月發表。天風證券知名蘋果分析師郭明錤先前則表示，蘋果首台安謀（ARM）架構Mac電腦將是13吋的MacBook Pro。

葛曼指出，蘋果將在11月發表新裝置和「其他產品」，示意蘋果除了在11月推出Apple Silicon Mac筆電外，也可能會發表其他依舊搭載英特爾晶片的產品。蘋果發表Apple Silicon晶片時曾表示，搭載英特爾晶片的新款Mac電腦也已進入研發階段。

對蘋果來說，在三個月內舉辦三場發表會為歷來首見，但今年的情況不同以往，受新冠肺炎疫情影響，蘋果所有發表會都改為線上舉辦。

另外，隨著新iPhone即將發表，台股電子供應鏈邁入出貨旺季，觀察蘋果供應鏈表現，新日興、美律、晶技、新普、嘉聯益、正隆、英業達、南亞科等9月營收繳出月、年皆兩位數成長的佳績。

蘋果供應鏈 筆電 Apple Silicon

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