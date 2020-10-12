快訊

央視指卓榮泰前助理涉台諜 民進黨回應了

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

改良拍賣理論獲諾貝爾獎 陳恭平:少見高實用性純粹理論

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

2020年諾貝爾獎經濟學獎得主12日出爐，由美國學者Paul R. Milgrom、Robert B. Wilson改良「拍賣理論」獲獎。中研院經濟所長陳恭平指出，他們將有關訊息價值的「訊息理論」和拍賣理論二元素，融入既有的賽局理論框架，研究「不同訊息結構之下，對應不同的拍賣方式」，是少見具高度實用性的純粹理論。

陳恭平說，生活中可以拍賣的產品和形式非常多，從土地、房屋、債券、股票、古董、網路關鍵字到5G頻譜等，每一種拍賣，都會因為買賣雙方對於產品價值的訊息和認知不同，而產生不一樣的拍賣方式。

其中，陳恭平舉例拍賣會上常見的「勝家的詛咒」，假設今日拍賣一座森林的礦產，該森林中，礦產的量是固定的，不會因為買家的出價而改變，這代表著產品具有「共同價值」，而買家對於礦產數量有不同預期猜測；這時，過分樂觀者將會吃虧。

但是，比較樂觀的人，會出比較高價，他反而較容易得標；他若按照他樂觀預期的價格出價，那麼在他得標的那一瞬間，立刻成為了「壞消息」，因為他是對礦產量最樂觀的人，他得標瞬間的期望值卻是負的。

若今日拍賣一台蘋果手機，買家對產品全然了解，但產品在每個人心中的價值並不同，陳恭平說，這就是訊息結構改變後，對拍賣的影響所在。

此外，這兩位學者曾替許多國家設計「頻譜拍賣」的規則；陳恭平指出，如何透過拍賣創造政府最大利益，尤其是在東西數量並非唯一、買家不需全拿，且每位買家需求交集不見得一樣時（需求在不同頻段）的情況下，確實是一個非常複雜的問題。

陳恭平表示，通常「理論經濟學家」很難在實務上應用，但他們的理論卻非常有用；這兩位學者把原來有的訊息理論與拍賣理論，在賽局的架構下變成一般性的理論，透過單線理論提供複雜多樣的拍賣現象一個很好的理論基礎，獲獎屬實至名歸。

諾貝爾獎

延伸閱讀

諾貝爾經濟學獎揭曉 2美國得主都是史丹佛大學名師

指考連2年入題 獲諾貝爾獎的「基因編輯」是什麼？

世界糧食計畫署獲諾貝爾獎 農委會祭3目標讓國人不挨餓

諾貝爾獎得主珍妮佛‧道納以《基因編輯大革命》警示世人

相關新聞

上銀集團總裁卓永財 連三屆入選CEO TOP 100強

《哈佛商業評論》繁體中文版自2016年比照英文版模式，舉辦第一屆「哈佛商業評論CEO 50強」以來，今年邁入第3屆，並擴...

友達9月營收260.78億元、月增7.5% 近23個月新高

友達光電（2409）今（12）日公布2020年9月自行結算合併營收為260.78億元，較上月增加7.5%，與去年同期相比...

台灣智慧電動車及綠能科技協會成立 蔡裕慶接任理事長

台灣智慧電動車及綠能科技協會(電動綠能協會TEGA)，今(12)日在台中林酒店舉辦成立大會暨第一次理監事會議，會中選出車...

【財經展望周報】iphone 12能否帶旺台股／鴻海挑戰研發實力

蘋果已確認在美國時間13日上午10時發表iPhone 12，邀請函上「Hi，Speed」標語，顯示將發表網速更快的5G iPhone。除了果粉引頸期盼，投資人與台廠更關注這次iPhone 12系列新機推出後，能否如預期颳起換機旋風。外資券商預估，蘋果即將發表的5G iPhone，有機會為2014年來最大換機潮。

康舒攻綠能 嘉義浮力式太陽光電電站啟用

電源大廠康舒（6282）強攻綠能事業，投資興建的嘉義公館浮力式太陽光電電站今（12）日正式啟用，康舒董事長許勝雄指出，未...

玉晶光明年EPS恐難成長 郭明錤點出三大因素

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，玉晶光（3406）明年EPS恐難成長，主要原因在於蘋果鏡頭新商業模式、新進入者進度...

鈞興-KY訂單能見度到年底 第4季營運不看淡

齒輪廠鈞興-KY在手訂單能見度看到今年底，每月接單估超過去年同期，預期第4季可望淡季不淡

iPhone 12發表後供應鏈續漲？郭明錤曝關鍵

蘋果將在本周舉辦新品發表會，市場預期iPhone 12新機終於將正式亮相，天風國際證券分析師郭明錤認為，根據調研預估iP...

聯發科5G晶片出貨看旺 2外資調高目標價

美系外資表示，高通部分晶片供貨不足，可能讓手機晶片廠聯發科提高低階5G晶片議價能力，重申買進評等，目標價升到768元；另...

15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

事欣科擺脫疫情影響 9月營收月增26.5%

工業電腦廠事欣科公布9月合併營收新台幣1.92億元，月增26.5%，年減74.95%；事欣科表示，第3季營收已逐月回溫，...

台積電法說會15日登場 聚焦6大重點

晶圓代工廠台積電將於15日舉行線上法人說明會，是台股本週重頭戲之一，市場將聚焦第3季獲利、第4季營運展望、全年營收成長目...

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

美管制大陸 再鎖定雙D

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。