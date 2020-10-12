改良拍賣理論獲諾貝爾獎 陳恭平:少見高實用性純粹理論

2020年諾貝爾獎經濟學獎得主12日出爐，由美國學者Paul R. Milgrom、Robert B. Wilson改良「拍賣理論」獲獎。中研院經濟所長陳恭平指出，他們將有關訊息價值的「訊息理論」和拍賣理論二元素，融入既有的賽局理論框架，研究「不同訊息結構之下，對應不同的拍賣方式」，是少見具高度實用性的純粹理論。

陳恭平說，生活中可以拍賣的產品和形式非常多，從土地、房屋、債券、股票、古董、網路關鍵字到5G頻譜等，每一種拍賣，都會因為買賣雙方對於產品價值的訊息和認知不同，而產生不一樣的拍賣方式。

其中，陳恭平舉例拍賣會上常見的「勝家的詛咒」，假設今日拍賣一座森林的礦產，該森林中，礦產的量是固定的，不會因為買家的出價而改變，這代表著產品具有「共同價值」，而買家對於礦產數量有不同預期猜測；這時，過分樂觀者將會吃虧。

但是，比較樂觀的人，會出比較高價，他反而較容易得標；他若按照他樂觀預期的價格出價，那麼在他得標的那一瞬間，立刻成為了「壞消息」，因為他是對礦產量最樂觀的人，他得標瞬間的期望值卻是負的。

若今日拍賣一台蘋果手機，買家對產品全然了解，但產品在每個人心中的價值並不同，陳恭平說，這就是訊息結構改變後，對拍賣的影響所在。

此外，這兩位學者曾替許多國家設計「頻譜拍賣」的規則；陳恭平指出，如何透過拍賣創造政府最大利益，尤其是在東西數量並非唯一、買家不需全拿，且每位買家需求交集不見得一樣時（需求在不同頻段）的情況下，確實是一個非常複雜的問題。

陳恭平表示，通常「理論經濟學家」很難在實務上應用，但他們的理論卻非常有用；這兩位學者把原來有的訊息理論與拍賣理論，在賽局的架構下變成一般性的理論，透過單線理論提供複雜多樣的拍賣現象一個很好的理論基礎，獲獎屬實至名歸。