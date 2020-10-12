遠端工作增 資誠：明年資安職缺上看350萬個
資誠聯合會計師事務所今（12）日發布《全球數位信任洞察》報告，從全球數千名企業高階主管及科技專家調查發現，有51％的企業將在未來12個月將增加網路安全人員。到2021年，將有350萬個網路安全工作需求。
資誠表示，此次調查受訪者為全球3,249位企業高階主管及科技專家，探討網路安全策略、領導力、預算、韌性及團隊發展等議題，在新冠肺炎影響下，高達96％的受訪者，都已經開始改變其網路安全策略，50％的受訪者表示，會將網路安全和隱私納入每個企業決策中；40％的受訪者表示，目前正在著手加速企業數位化。
資誠指出，51％受訪者計劃在明年增加全職的網路安全人員，超過22％的受訪者表示，他們將增加5％或更多。到2021年，將有350萬個網路安全工作需求，資安行業面臨的問題是缺乏具有技術的人才。
調查發現，企業最需要的職位包括雲端解決方案架構師(43％)、安全情資(40％)和數據分析(37％)。許多組織填補職缺的另一種方式是從內部招聘，並提高現有員工的技能，包括數位技能，業務敏銳度和社交技能。某些組織已經開始依靠資安管理服務(managed services)來滿足對高階人才和先進技術的迫切需求。
資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，由於新冠肺炎的空前影響，許多組織不得不重新考慮並重新制定網路安全策略。資安長的角色及其對組織生存及成長的重要性前所未見。對於資安長來說，在科技和企業營運之間取得平衡，同時支持組織的網路安全策略非常重要。
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