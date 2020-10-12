筆電熱銷助攻 宏碁9月營收月增8.2%、創72個月新高
PC品牌大廠宏碁（2353）受惠遠端教學、居家工作（WFH）需求，帶動筆電熱銷，激勵9月營收來到295.15億元，月增8.2%，創72個月來新高。
宏碁公布今年9月份單月合併營收為295.15億元，創72個月來新高，年增21.3%、月增8.2%；第3季自結合併營收為800.29億元，創23季新高，年增27.3%、季增22%；累積前9月合併營收為1,944.85億元，年增12.6%。
宏碁指出，今年第3季營收創23季新高，主要受惠包含泛美地區營收年增70.7%，電競產品營收年增69.9%、Chromebook營收年增94.4%、商用筆電營收年增86.6%等多重業務帶動。
新事業發展部分，宏碁表示，智聯服務公司通過櫃買中心上櫃審議會，將於本季度正式掛牌上櫃。宏碁智醫獲台灣食品藥物管理署首張眼科AI輔助診斷軟體智慧醫材許可證。酷碁公司營收年增75.2%、宏碁資訊服務公司營收年增15.9%。此外，宏碁生活風格飲品上市，市場反應熱烈。
宏碁next@acer全球記者會將於10月21日台北時間晚間9點於線上舉行，屆時將發表更多創新產品以強化生活風格品牌。
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