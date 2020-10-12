筆電熱銷助攻 宏碁9月營收月增8.2%、創72個月新高

蘋果已確認在美國時間13日上午10時發表iPhone 12，邀請函上「Hi，Speed」標語，顯示將發表網速更快的5G iPhone。除了果粉引頸期盼，投資人與台廠更關注這次iPhone 12系列新機推出後，能否如預期颳起換機旋風。外資券商預估，蘋果即將發表的5G iPhone，有機會為2014年來最大換機潮。

2020-10-12 18:47