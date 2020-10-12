宅經濟再發威 宏碁9月營收創72個月來新高
宏碁（2353）公布2020年9月份單月合併營收為295.15億元，創72個月來新高，年增21.3%、月增8.2%。
帶動宏碁第3季自結合併營收為800.29億元，也創23季新高，年增27.3%、季增22.0%；累積前9月合併營收為1,944.85億元，年增12.6%。
宏碁第3季營運表現亮點包括，泛美地區營收年增70.7%、電競產品營收年增69.9%、Chromebook營收年增94.4%、商用筆電營收年增86.6%。
此外，宏碁表示，第3季新事業發展，包含智聯服務公司通過櫃買中心上櫃審議會，將於本季度正式掛牌上櫃、宏碁智醫獲台灣食品藥物管理署首張眼科AI輔助診斷軟體智慧醫材許可證。酷碁公司營收年增75.2%、宏碁資訊服務公司營收年增15.9%、宏碁生活風格飲品上市，市場反應熱烈。
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