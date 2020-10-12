中華電信 再蟬聯單月每股獲利王

中華電信（2412）公布9月合併自結營收為188.7億元，較去年同期增加，主要因大型專標案入帳帶動資通訊專案營收增加，網際網路應用加值營收及數據網路營收亦增加，抵銷手機銷貨收入及行動服務營收的減少，歸屬於母公司業主之淨利為28.4億元，每股稅後純益為0.37元，超過台灣大的0.31元，再度蟬聯單月每股獲利王。

不過台灣大累計前9月每股稅後純益3.27元，仍贏過中華電信3.25元，仍是累計每股獲利王，但中華電信近期單月獲利屢次超越台灣大，台灣大跟中華電信每股獲利王之爭競爭相當激烈。

中華電信表示，截至9月底止，光世代寬頻用戶數為362.6萬戶，60Mbps以上的客戶數226.8萬戶，其中，300Mbps以上客戶達40.7萬戶。MOD客戶數達208.0萬戶，行動用戶數達1,127.4萬戶。