遠傳前9月EPS 1.99元 超越財測
遠傳（4904）9月合併總營收為59.59億元，稅後純益5.87億元，每股稅後純益0.18元。累計前9月合併總營收為566.94億元，稅後純益64.69億元每股稅後純益1.99元，超越財測預估。遠傳今年每股稅後純益財測目標為2.46元。
遠傳表示，行動通訊月租型用戶數穩定成長，流失率僅1.02%，再創歷史新低，「遠傳心5G」開賣以來締造佳績，導入創新服務，持續深化5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」與雲端技術力，落實5G垂直應用。
遠傳表示，近期開放台北市信義路5G自駕巴士民眾預約試乘，帶動車聯網產業發展；協助台北自來水事業處建置智慧水表，達成水資源智慧化管理；受邀加入「高雄5G智慧城」產業聯盟、與高雄市府簽署5G合作意向書，加速高雄產業升級。
展望未來，遠傳表示，將積極衝刺智慧城市、智慧製造、遠距診療、車聯網等5G垂直場域應用，拓展新經濟版圖。
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