5G助攻 台灣大行動服務營收年減縮小

台灣大（3045）公佈9月份自結合併營收101.9億元，營業利益12.0億元，稅後純益為8.5億元，每股稅後純益0.31元，累計前3季合併營收944.4億元，營業利益124.6億元，稅後純益為91.8億元，每股稅後純益為3.27元，有超前財測表現。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，9月電子商務年成長仍達27%；行動業務方面，隨9月5G機款增加，帶動申裝1,399以上高資費手機案較前月成長超過一成，也使開台首三月行動服務營收年減逐月縮小，5G滲透率方面也領先4G同期約五成。

俞若奚表示，新款iPhone尚未上市，故受iPhone 11系列去年9月開賣影響，手機銷貨收入年減，並使合併營收較去年同期下降，累計前3季，合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提上升影響，較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後純益達全年財測82%。