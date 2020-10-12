中光電9月營收43.32億元 月增11%
中強光電（5371）今（12）日公布今年9月合併營收43.32億元，月增11%，並創近十個月以來新高，年減1%。總計第3季自結合併營收為119.41億元，在兩大產品線出貨上揚帶動下，較第2季成長12%。累計今年前三季合併營收為309.45億元，較去年同期合併營收356.27億元減少13%。
中光電影像產品9月在嵌入式精密投影應用方案及4K燈泡機種助攻下，出貨量達8.9萬多台，較8月大幅增加42%，合併營收則約11.78億元，月增17%。受惠於家庭娛樂、教育標案機種以及嵌入式精密投影應用方案出貨成長，影像產品第3季出貨量季增3%，達19.9萬多台；營收則約29.54億元，季增5%。累計今年前三季影像產品出貨量約56.3萬多台，營收78.68億元，分別較去年同期減少13%及24%，主要係受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟影響。預估影像產品在季底效應後，10月整體出貨量將月減約兩成，然而由於雷射機種出貨佔比提升，平均銷售單價將較9月份大幅增加。
節能產品9月合併營收達23.37億元，較8月成長8%，並較去年同期成長2%。由於大尺寸TV出貨持續增加，9月TV產品營收約9.23億元，月增7%；Monitor產品營收約2.49億元，月減6%；NB機種營收9.1億元，月增13%；Tablet機種營收1.01億元，月增30%。
9月份節能產品整體出貨量約435萬片/台，較8月份成長5%。由於大尺寸TV新機種及PID系統組裝生意量產，帶動ASP季增12%，使得節能產品第3季營收達65.11億元，較第2季大幅成長15%；出貨量約1,246萬片/台，季增2%。
累計今年前三季節能產品營收約164.94億元，出貨量達3,306萬片/台，分別較去年同期減少7%及成長7%。由於市場驅動IC等零組件缺貨影響客戶產出，中光電保守預估節能產品10月合併出貨量將較9月份略為下滑。
中光電將於10月27日下午2時30分舉辦今年第3季線上法人說明會，公布第3季財報及說明第4季營運展望。
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