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大聯大9月及第3季營收 同創新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

半導體通路商龍頭大聯大（3702）公布9月及第3季營收在筆電、PC及手機需求帶動下，雙雙創下歷史新高表現。

大聯表示，隨著全球5G基地台布建逐漸增加及再加上手機旺季來臨、企業與家庭用戶投資購建遠端工作環境以及遠距教學等需求持續釋出，帶動筆電、PC、手機、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等硬體出貨持續暢旺，大聯大投控9月及第3季營收同創歷史新高。

大聯大表示，該公司9月、第3季營收及今年累計前3季營收均持續雙位數年成長。其中，9月營收月成長7.3%、年成長22%，單月營收達583.3億元；第3季營收為1,699.9億元，相較去年同期1,408.2億元，年成長20.7%，也較上季成長13.47%；累計今年前三季營收則為4,508.4億元，相較去年同期的3,818.3億元，年成長18.1%。

營收 大聯大

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