利機9月營收8,491萬元 改寫近40個月新高
利機（3444）9月合併營收8,491萬，改寫近40個月新高，較8月的8,219萬元月增3%，較去年同期合併營收年增約24%。累計今年前三季營收為6.8億元，較去年同期成長14%。
利機表示，就單季營收來看，利機第3季營收2.4億元，較第2季營收增加約9%，相較去年同期增加約17%，已連續7個季度保持正成長。
利機指出，第3季營收成長動能受惠封測大廠拉貨強勁，助攻營收攀升，整體封測相關產品年增23%；季增11%，其中散熱片產品表現最為亮眼，年增150%；季增73%，創單季歷史新高。另外，驅動IC相關產品亦受惠需求持續暢旺，帶動本季出貨量大增，整體驅動IC相關年增20%；季增15%。
時序已進入今年最後一季，利機今年前二季獲利已達去年獲利的近六成，雖Q3獲利尚未公佈，但法人推估，以毛利率持續處於高點，加上疫情帶來的遠距商機持續熱絡，利機相關產品佈局記憶體相關各式晶片的運用、封裝散熱解決方案、薄膜覆晶（COF）封裝、玻璃覆晶（COG）封裝等皆搭上主流產品趨勢，利機今年營運表現優於去年。
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