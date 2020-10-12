擺脫疫情及5G換機潮再起 明年全球手機出貨將2位數成長

DIGITIMES Research綜合供應鏈訊息與各區域市場狀況，發現受新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，全球智慧型手機出貨2018~2020年將連3年下滑，2020年減幅更將擴大至2位數；展望2021年，逐步擺脫疫情陰霾後，美、日、西歐等成熟市場電信商可望恢復進行5G網路大規模布建與商用，5G換機潮再啟動，預估全球智慧型手機出貨反彈幅度可望達兩位數，年增1.5億支；未來5年，隨全球各地商轉5G電信業者續增、5G網路涵蓋擴大，帶動5G換機潮，加上新興市場功能手機用戶持續換購入門級智慧型手機或4G類智慧機，全球智慧型手機出貨將分別於2023年及2025年突破15億及17億支。

細部預測方面，與2020年相較，2021年前七大智慧型手機品牌業者中，三星(Samsung)、蘋果(Apple)穩坐前二名，華為因受美國禁令封鎖，2021年出貨量將大幅下滑，排名則滑落至第七；Oppo、Vivo及小米三家中系品牌可望於中國大陸市場分食華為大幅流失的市佔，出貨排名各升為第三至五；以Tecno、Itel、Infinix三品牌主打非洲和南亞的傳音(Transsion)，以低價機種持續耕耘前述市場，出貨排名將升至第六；前七大品牌業者合計將囊括8成3以上市佔。

在5G智慧型手機方面，DIGITIMES Research分析師林俊吉預測，2020年可輕鬆突破2億支出貨，將進一步挑戰2.5億支，較2019年出貨成長逾11倍；未來數年，隨全球愈來愈多電信商提供5G服務、不斷擴大5G網路涵蓋，加上5G手機價格持續下探，預測至2025年5G手機出貨將突破12.2億支，佔整體智慧型手機比重逾7成。