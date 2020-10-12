南亞科李培瑛：華為影響1至2季 五大需求是長期成長動能

記憶體大廠南亞科（2408）12日舉行法說會，對於產業後市，總經理李培瑛指出，華為禁令對市場整體而言，應屬於短期影響，估計在1至2季就可恢復正常水準，而明年在全球需求逐漸回升、供給也獲得控制下，DRAM價格有機會逐季向上，且就長期而言，資料中心、5G、網通、人工智慧及遠端工作及教學，將是長期主要成長動能。

以供給面來說，李培瑛指出，第3季的市場持續去化庫存下，目前供應商的庫存水位已持續下降，而由於近期供應商對明年的資本支出都釋出保守的訊息，因此，估計明年上半年，DRAM市場的供給成長有限。

而以南亞科來說，今年原本預期的資本支出約157億元，不過受到市況影響之下，其中50億元資本支出將會往後到明年，主要用在包含軟硬體、廠房、設備等等費用支出。而南亞科今年資本支出若以100億元左右計算，預期明年的資本支出不會再低於此數。

在需求方面，以手機需求來看，李培瑛表示，今年受到新冠肺炎以及美國商務部實體清單禁令影響手機廠出貨，今年前3季全球手機真的不好，不過，第4季市況則可望回升，主要由於各大手機廠推出5G新機爭取市佔，可望增加對DRAM的需求。

至於伺服器第3季因庫存過高影響需求，價格下跌，李培瑛則是指出，第4季伺服器DRAM庫存調整之後，再加上新處理器推出的效應，將採購動能回升，不過預料第4季價格伺服器DRAM價格仍將小幅下跌，但跌幅將有望較第3季收斂。

個人電腦的部分，李培瑛表示，受全球疫情影響，今年以來商用筆電以及Chromebook受惠遠端工作以及教學市場需求都相當不錯，Chromebook需求能見度達明年第1季。消費型電子終端產品方面，隨著消費者購買力逐漸復甦，加上下半年新品上市，包括消費型需求改善，電視、遊戲機、網通等應用需求成長都是重要動能。

至於華為禁令對產業及南亞科的影響，李培瑛則是認為，南亞科擁有700多家客戶，並分散在各個不同領域，因此影響情況是有限的，估計1至2季就可望恢復正常，而對產業來說，華為的出貨雖然減少了，但包括中國其他手機客戶，或其他手機品都在爭取華為手機的市場，未來也可望增加下單，將很快就可以彌補華為的缺口，對產業的影響也同樣約在1至2季左右。