快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

南亞科李培瑛：華為影響1至2季 五大需求是長期成長動能

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）12日舉行法說會，對於產業後市，總經理李培瑛指出，華為禁令對市場整體而言，應屬於短期影響，估計在1至2季就可恢復正常水準，而明年在全球需求逐漸回升、供給也獲得控制下，DRAM價格有機會逐季向上，且就長期而言，資料中心、5G、網通、人工智慧及遠端工作及教學，將是長期主要成長動能。

以供給面來說，李培瑛指出，第3季的市場持續去化庫存下，目前供應商的庫存水位已持續下降，而由於近期供應商對明年的資本支出都釋出保守的訊息，因此，估計明年上半年，DRAM市場的供給成長有限。

而以南亞科來說，今年原本預期的資本支出約157億元，不過受到市況影響之下，其中50億元資本支出將會往後到明年，主要用在包含軟硬體、廠房、設備等等費用支出。而南亞科今年資本支出若以100億元左右計算，預期明年的資本支出不會再低於此數。

在需求方面，以手機需求來看，李培瑛表示，今年受到新冠肺炎以及美國商務部實體清單禁令影響手機廠出貨，今年前3季全球手機真的不好，不過，第4季市況則可望回升，主要由於各大手機廠推出5G新機爭取市佔，可望增加對DRAM的需求。

至於伺服器第3季因庫存過高影響需求，價格下跌，李培瑛則是指出，第4季伺服器DRAM庫存調整之後，再加上新處理器推出的效應，將採購動能回升，不過預料第4季價格伺服器DRAM價格仍將小幅下跌，但跌幅將有望較第3季收斂。

個人電腦的部分，李培瑛表示，受全球疫情影響，今年以來商用筆電以及Chromebook受惠遠端工作以及教學市場需求都相當不錯，Chromebook需求能見度達明年第1季。消費型電子終端產品方面，隨著消費者購買力逐漸復甦，加上下半年新品上市，包括消費型需求改善，電視、遊戲機、網通等應用需求成長都是重要動能。

至於華為禁令對產業及南亞科的影響，李培瑛則是認為，南亞科擁有700多家客戶，並分散在各個不同領域，因此影響情況是有限的，估計1至2季就可望恢復正常，而對產業來說，華為的出貨雖然減少了，但包括中國其他手機客戶，或其他手機品都在爭取華為手機的市場，未來也可望增加下單，將很快就可以彌補華為的缺口，對產業的影響也同樣約在1至2季左右。

南亞科 手機廠 李培瑛

延伸閱讀

南亞科第3季獲利季減近5成 每股賺0.52元

南亞科Q3每股獲利0.52元 單季獲利季減近五成

南亞科Q3獲利16.13億元 李培瑛：Q4市況持穩

任正非：華為管理機制落後 未來將由專家當家

相關新聞

上銀集團總裁卓永財 連三屆入選CEO TOP 100強

《哈佛商業評論》繁體中文版自2016年比照英文版模式，舉辦第一屆「哈佛商業評論CEO 50強」以來，今年邁入第3屆，並擴...

玉晶光明年EPS恐難成長 郭明錤點出三大因素

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，玉晶光（3406）明年EPS恐難成長，主要原因在於蘋果鏡頭新商業模式、新進入者進度...

友達9月營收260.78億元、月增7.5% 近23個月新高

友達光電（2409）今（12）日公布2020年9月自行結算合併營收為260.78億元，較上月增加7.5%，與去年同期相比...

台灣智慧電動車及綠能科技協會成立 蔡裕慶接任理事長

台灣智慧電動車及綠能科技協會(電動綠能協會TEGA)，今(12)日在台中林酒店舉辦成立大會暨第一次理監事會議，會中選出車...

康舒攻綠能 嘉義浮力式太陽光電電站啟用

電源大廠康舒（6282）強攻綠能事業，投資興建的嘉義公館浮力式太陽光電電站今（12）日正式啟用，康舒董事長許勝雄指出，未...

鈞興-KY訂單能見度到年底 第4季營運不看淡

齒輪廠鈞興-KY在手訂單能見度看到今年底，每月接單估超過去年同期，預期第4季可望淡季不淡

iPhone 12發表後供應鏈續漲？郭明錤曝關鍵

蘋果將在本周舉辦新品發表會，市場預期iPhone 12新機終於將正式亮相，天風國際證券分析師郭明錤認為，根據調研預估iP...

聯發科5G晶片出貨看旺 2外資調高目標價

美系外資表示，高通部分晶片供貨不足，可能讓手機晶片廠聯發科提高低階5G晶片議價能力，重申買進評等，目標價升到768元；另...

15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

事欣科擺脫疫情影響 9月營收月增26.5%

工業電腦廠事欣科公布9月合併營收新台幣1.92億元，月增26.5%，年減74.95%；事欣科表示，第3季營收已逐月回溫，...

台積電法說會15日登場 聚焦6大重點

晶圓代工廠台積電將於15日舉行線上法人說明會，是台股本週重頭戲之一，市場將聚焦第3季獲利、第4季營運展望、全年營收成長目...

把一滴水用11次 為何友達比台積電還厲害？

今年是台灣56年來首次夏季無颱風侵襲，導致降雨量銳減，全台水情拉緊報；許多科技廠都是用水大戶，台灣若是缺水，將衝擊產線；台積電、聯電、友達（2409）和群創等紛紛投入水資源回收和綠色製造，要將「一滴水」的效用發揮到極致。

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

美管制大陸 再鎖定雙D

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。