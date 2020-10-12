五大不利因素衝擊 南亞科Q3獲利改寫今年單季新低

記憶體大廠南亞科（2408）公布今年第3季自結財報，在記憶體平均單價下滑、銷售量減少、新台幣升值、利息收入減少及所得稅增加，五大不利因素衝擊下，第3季獲利寫下今年單季新低，單季營運情況低於預期，不過，南亞科總經理李培瑛表示，第4季營運情況在本業大致持平、業外不致更壞下，單季營運可望回穩。

南亞科第3季營業收入為153.24億元，較上季減少7.1%。第3季DRAM平均售價及銷售量分別季減低個位數百分比，台幣升值造成匯兌不利影響營收1.5%，以單季匯兌影響而言，第3季匯兌對南亞科造成的影響相當明顯。

南亞科第3季營業毛利為39.62億元，毛利率25.9%，較上季減少4.7個百分點。營業利益為20.69億元，營業利益率13.5%，較上季減少6.1個百分點。營業外入2400萬元。所得稅費用為4.81億元，第3季稅後純益為16.13億元，較上季獲利下滑49.9%，也較去年同期下滑26.9%，今年第3季淨利率10.5%。單季每股稅後純益為0.52元。

以毛利率及營益率來看，南亞科第3季分別是25.9%及13.5%，雖然較上季雙雙呈現下滑，不過，仍分別高於第1季的23.83%及12.71%。

累計前三季營業收入為462.32億元，累計前三季稅後純益為67.61億元，較去年同期下滑約20.8%，累計今年前三季每股稅後純益為2.21元，低於去年同期的2.81元。

對於第4季營運展望，李培瑛則是預期，第4季會平穩一些。李培瑛表示，匯率雖然不易預測，不過，他認為新台幣兌美元的匯率目前已是來到10年低點，來到28.7元左右，看起來不至於再低太多了，且目前南亞科也已有透過境外子公司進行匯率的避險操作。

另外，對於第4季的預期，李培瑛指出，在本業相關的毛利率及營益率第3季都往下，主要影響重點，包括記憶體平均售價、銷售量，第4季目前看來可望維持平穩，而業外收支部分，由於利率下降，利息收入也呈現減少；所得稅則因第3季境外款項匯入，因此，繳交所得稅也明顯增加，這部分第4季則可望恢復正常。