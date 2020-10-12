環泥壓力感測子公司切入半導體應用 間接打入蘋果鏈

環泥（1104）第四代長子侯智升7月升任總經理後，持續主導集團朝科技領域布局，成功再下一城。環泥旗下100%持股的子公司利永環球，擁有壓力感測技術，近期獲得台積電上游的半導體設備供應商導入，運用在半導體檢測儀器上，由於終端下游和蘋果有關，間接與蘋果鏈再續前緣。

利永環球的壓力感測技術早期應用在手機、平板上，7、8年前也曾供貨給蘋果的配件廠Adonit，應用在觸控筆，為泛蘋果鏈的成員之一。而這幾年利永環球的發展重心轉移到半導體應用，以及與元太合作在電子紙應用等方面。

利永環球的壓力感測相關技術，最近獲得台積電上游的半導體設備供應商導入，由於下游的終端應用與蘋果有關，被解讀為間接打入蘋果供應鏈。不過實際上的應用是在半導體，法人看好未來幾年半導體業的成長性可望優於蘋果，利永環球的壓力分析儀可應用在晶圓研磨、清洗等許多半導體製程上，未來可望開出一條新的應用道路。

據了解，利永環球的壓力感測技術，除了積極開拓半導體應用市場，近期與也元太合作密切，雙方共同開發在電子紙方面的應用。侯智升與弟弟侯智元，與永豐餘董事長何奕達從小就是玩伴，今年環泥股東會舉行董監改選，特別延攬何奕達擔任獨立董事，而元太隸屬永豐餘集團旗下，何奕達過去也曾擔任元太董座，因為這層關係，利永環球與元太的合作緊密。

利永環球的前身為環球水泥的電子事業部，由侯智升草創領軍，其研發出的超薄型壓力感測器，能感測壓力的「深度」，與傳統觸控螢幕只能偵測「方向」，應用上增添更多想像空間，幾年前爆紅，擊敗百家競爭者，勇奪美國愛迪生發明獎首獎。該技術可被應用在手機、鍵盤、觸控筆、穿戴式裝置等產品上。