快訊

康軒向女員工道歉 雙方調解結果出爐

國安基金達成護盤任務 決定退場

環泥壓力感測子公司切入半導體應用 間接打入蘋果鏈

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

環泥（1104）第四代長子侯智升7月升任總經理後，持續主導集團朝科技領域布局，成功再下一城。環泥旗下100%持股的子公司利永環球，擁有壓力感測技術，近期獲得台積電上游的半導體設備供應商導入，運用在半導體檢測儀器上，由於終端下游和蘋果有關，間接與蘋果鏈再續前緣。

利永環球的壓力感測技術早期應用在手機、平板上，7、8年前也曾供貨給蘋果的配件廠Adonit，應用在觸控筆，為泛蘋果鏈的成員之一。而這幾年利永環球的發展重心轉移到半導體應用，以及與元太合作在電子紙應用等方面。

利永環球的壓力感測相關技術，最近獲得台積電上游的半導體設備供應商導入，由於下游的終端應用與蘋果有關，被解讀為間接打入蘋果供應鏈。不過實際上的應用是在半導體，法人看好未來幾年半導體業的成長性可望優於蘋果，利永環球的壓力分析儀可應用在晶圓研磨、清洗等許多半導體製程上，未來可望開出一條新的應用道路。

據了解，利永環球的壓力感測技術，除了積極開拓半導體應用市場，近期與也元太合作密切，雙方共同開發在電子紙方面的應用。侯智升與弟弟侯智元，與永豐餘董事長何奕達從小就是玩伴，今年環泥股東會舉行董監改選，特別延攬何奕達擔任獨立董事，而元太隸屬永豐餘集團旗下，何奕達過去也曾擔任元太董座，因為這層關係，利永環球與元太的合作緊密。

利永環球的前身為環球水泥的電子事業部，由侯智升草創領軍，其研發出的超薄型壓力感測器，能感測壓力的「深度」，與傳統觸控螢幕只能偵測「方向」，應用上增添更多想像空間，幾年前爆紅，擊敗百家競爭者，勇奪美國愛迪生發明獎首獎。該技術可被應用在手機、鍵盤、觸控筆、穿戴式裝置等產品上。

半導體 蘋果供應鏈

延伸閱讀

永豐餘 啟動資產活化

新台幣幣攻破楊金龍防線 收盤見28字頭、創九年新高

永豐實夠利 將申請登興櫃

福懋打入蘋果鏈 台塑戰力UP

相關新聞

玉晶光明年EPS恐難成長 郭明錤點出三大因素

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，玉晶光（3406）明年EPS恐難成長，主要原因在於蘋果鏡頭新商業模式、新進入者進度...

友達9月營收260.78億元、月增7.5% 近23個月新高

友達光電（2409）今（12）日公布2020年9月自行結算合併營收為260.78億元，較上月增加7.5%，與去年同期相比...

台灣智慧電動車及綠能科技協會成立 蔡裕慶接任理事長

台灣智慧電動車及綠能科技協會(電動綠能協會TEGA)，今(12)日在台中林酒店舉辦成立大會暨第一次理監事會議，會中選出車...

康舒攻綠能 嘉義浮力式太陽光電電站啟用

電源大廠康舒（6282）強攻綠能事業，投資興建的嘉義公館浮力式太陽光電電站今（12）日正式啟用，康舒董事長許勝雄指出，未...

鈞興-KY訂單能見度到年底 第4季營運不看淡

齒輪廠鈞興-KY在手訂單能見度看到今年底，每月接單估超過去年同期，預期第4季可望淡季不淡

iPhone 12發表後供應鏈續漲？郭明錤曝關鍵

蘋果將在本周舉辦新品發表會，市場預期iPhone 12新機終於將正式亮相，天風國際證券分析師郭明錤認為，根據調研預估iP...

聯發科5G晶片出貨看旺 2外資調高目標價

美系外資表示，高通部分晶片供貨不足，可能讓手機晶片廠聯發科提高低階5G晶片議價能力，重申買進評等，目標價升到768元；另...

15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

事欣科擺脫疫情影響 9月營收月增26.5%

工業電腦廠事欣科公布9月合併營收新台幣1.92億元，月增26.5%，年減74.95%；事欣科表示，第3季營收已逐月回溫，...

台積電法說會15日登場 聚焦6大重點

晶圓代工廠台積電將於15日舉行線上法人說明會，是台股本週重頭戲之一，市場將聚焦第3季獲利、第4季營運展望、全年營收成長目...

把一滴水用11次 為何友達比台積電還厲害？

今年是台灣56年來首次夏季無颱風侵襲，導致降雨量銳減，全台水情拉緊報；許多科技廠都是用水大戶，台灣若是缺水，將衝擊產線；台積電、聯電、友達（2409）和群創等紛紛投入水資源回收和綠色製造，要將「一滴水」的效用發揮到極致。

資誠發布「全球數位信任洞察」 資安長重要性前所未見

資誠聯合會計師事務所12日發布《全球數位信任洞察》(Global Digital Trust Insights 2021...

熱門新聞

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

國安基金達成護盤任務 決定退場

美管制大陸 再鎖定雙D

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

和泰車國產休旅上市 有望奪新車銷售王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。