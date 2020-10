台灣之星 拿下2020亞洲最佳企業雇主

台灣之星開台至今僅六年,在市場中成功打造「年輕」、「顛覆」、「創新」等品牌印象,鮮明的品牌個性也持續吸引眾多勇於挑戰、敢於改變、想盡情施展抱負的多元人才加入,台灣之星更宣佈通過亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》評鑑,奪下「2020亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia)」殊榮。

《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區最具指標性且規模最大的雇主品牌獎項,涵蓋亞太區十一個國家,採用員工投入度問卷及評審訪談作為評選標準,2013年以來參與問卷調查的企業員工已超過200萬名。今年是該獎項第三年在台灣舉辦,總計有162家國內外企業參與評鑑,僅45家獲獎、通過率不到三成,本屆知名獲獎企業包含明基佳世達集團、滙豐台灣、台灣諾華等各領域知名企業,台灣之星首度參與評鑑就強勢突圍、一舉奪下大獎。

其中,在員工投入度問卷結果中反映出台灣之星同仁對於「公司鼓勵員工不斷地自我增值及學習」、「公司讓員工清楚工作職掌」及「公司鼓勵團隊凝聚力和合作精神」三個項目擁有高度認同;經《HR Asia》評審團訪談,台灣之星擁有系統性的「選 - 育 - 用 - 留」人才培育機制、完整的教育訓練體系、員工學習與職涯規劃、各式福利與員工活動等作為,不僅在在顯示對員工的高度重視,更獲得內部同仁的一致肯定。

台灣之星總經理賴弦五表示,「亞洲最佳企業雇主獎」過去多是由具有一定規模的國內外知名公司獲獎,這次獲得「《HR Asia》的肯定,對我們來說有相當重要的意義。台灣之星能在短短幾年間成功達成多項營運里程碑,除了努力做出差異化、堅持站在消費者立場思考,能在激烈競爭市場中快速做出反應的扁平化組織外,最大的關鍵還是我們的員工。

賴弦五表示,目前市場上數位人才的需求大於供給、人才爭奪角力相當激烈,如何找到人才進而留住人才,就是我們面臨到的最大課題,因此,長期以來,我們都秉持「員工是公司最重要的資產」理念,致力打造讓員工盡情施展抱負的工作環境及舞台;落實以績效作為薪酬獎勵措施,讓績效優異者享有更好待遇;同時開放全體員工認股、發行限制型股票等,藉此激勵全體員工的向心力及歸屬感、留住關鍵人才;並透過系統性的「選 - 育 - 用 - 留」人才培育機制,積極延攬新興領域的優秀人才、投入大量資源發展職能培育計畫,幫助同仁在專業領域繼續精進,提供兼具深度與廣度的職涯發展機會,同時也保有透明、公正的定期汰弱換強機制,鼓勵同仁正面應對挑戰,跨出舒適圈追求更卓越的表現。

賴弦五表示,尤其今年受到疫情影響、市場上許多企業紛紛凍結人事,但我們不畏疫情影響, 做好完整配套措施堅持雇主品牌經營的初衷,不僅招募人數近900人,並依規劃如期進行晉升與調薪、且連續二年舉辦行銷接班人實習招募,持續超前部署年輕潛力人才,不論未來環境怎麼變,我們都將秉持用人唯才、適才適所的精神,全力營造歡樂的工作氛圍,打造全方位幸福職場!」

迎接5G時代的數位轉型變革,台灣之星積極延攬包含物聯網、大數據與AI人工智慧等不同領域的菁英加入,今年到現在,我們已招募超過數百位新興科技人才,布局5G及未來應用發展,培養5G世代的跨領域員工;首創5天密集電信快速養成班,透過「星學堂」一年超過1千堂、12萬小時的實體/線上課程,幫助員工快速融入電信產業,強化職場競爭力,實現T型人才培訓目標。

台灣之星表示,同秉持用人唯才、適才適所的精神,除建置完整教育訓練體系如各級主管管理訓練、同仁共通能力訓練等,提供同仁充分發展空間與快速成長機會,並透過多元輪調機制,鼓勵橫向發展專業職能,擴大視野與格局。為讓所有同仁清楚了解公司策略目標與發展方向,善用扁平化組織的優勢,提高訊息傳遞效率和工作效率,強化部門之間的相互溝通;定期舉辦總經理溝通大會,提供各級同仁與高階主管交流的機會,透過明確的五大核心價值,形塑所有同仁共同的企業文化與價值目標;亦建置VOE(Voice of Employee)員工意見回饋平台,定期進行內部滿意度調查機制,將服務好、專業佳的精神同步落實於內部同仁。不僅如此,為協助所有同仁能兼顧家庭與職場且擁有多元興趣發展,鼓勵所有同仁在上班之餘參與公司社團、培養多元興趣,每季更舉辦各式員工活動豐富工作外的生活及促進身心健康,讓加入台灣之星的每位員工能達到工作與生活的平衡。