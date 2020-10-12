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南亞科Q3獲利16.13億元 李培瑛：Q4市況持穩

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）今（12）日舉行法說會並公告第3季財報；南亞科第3季獲利16.13億元，季減49.9%、年減26.9%，總經理李培瑛展望後市，認為在智慧型手機需求提升、伺服器重啟動能以及Chromebooks能見度至明年第1季，第4季市況持穩。

南亞科第3季獲利16.13億元，季減49.9%、年減26.9%，每股純益0.52元；累計今年前3季獲利67.61億元，每股純益2.21元。

李培瑛表示，今年前三季受新冠肺炎疫情以及美國商務部實體清單禁令影響手機廠出貨，因此第4季各大手機廠推出5G新機爭取市占下，增加DRAM需求，而伺服器在第3季時因庫存過高影響需求、價格下跌，預期本季DRAM庫存調整及新處理器推出後，市場將重啟採購動能。

此外，PC需求仍然暢旺，其中以商用筆電和Chromebooks需求尤佳，Chromebooks需求能見度到明年第1季。至於消費型電子終端產品在消費者購買力逐漸復甦，加上下半年新品上市，消費型需求改善，包括電視、遊戲機、網通等應用需求成長，車用市場也自第3季起逐步回溫。

南亞科 手機廠

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