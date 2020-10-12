友達9月營收260.78億元、月增7.5% 近23個月新高

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

2020-10-12 10:44