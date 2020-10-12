快訊

康軒向女員工道歉 雙方調解結果出爐

國安基金達成護盤任務 決定退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友達9月營收260.78億元、月增7.5% 近23個月新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
友達董事長彭双浪。友達／提供
友達董事長彭双浪。友達／提供

友達光電（2409）今（12）日公布2020年9月自行結算合併營收為260.78億元，較上月增加7.5%，與去年同期相比提升9.2%。累計2020年第3季合併營業額為732.29億元，與2020年第2季相比增加15.3%，與2019年同期相比增加4.5%。

友達今天股價開高走低，終場下跌0.2元，成交量逾11.9萬張，收11.3元。

友達9月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約1,119萬片，較8月減少2.4%。中小尺寸面板出貨量超過1,047萬片，較8月增加11.4%。

友達2020年第3季大尺寸面板出貨量超過3,383萬片，較2020年第2季增加10.2%，與去年同期相比提升18.0%。2020年第3季中小尺寸面板出貨量約3,006萬片，與2020年第2季相比增加3.3%，較去年同期減少15.6%。

大尺寸面板 友達

延伸閱讀

葡萄王生技9月營收亮眼 月增10.2%、年增9.25%

友達攻綠電 擴建太陽能電廠

友達彭双浪談急單 客戶電話非常多

友達結盟陽光伏特家 攻全民電廠商機

相關新聞

玉晶光明年EPS恐難成長 郭明錤點出三大因素

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，玉晶光（3406）明年EPS恐難成長，主要原因在於蘋果鏡頭新商業模式、新進入者進度...

友達9月營收260.78億元、月增7.5% 近23個月新高

友達光電（2409）今（12）日公布2020年9月自行結算合併營收為260.78億元，較上月增加7.5%，與去年同期相比...

台灣智慧電動車及綠能科技協會成立 蔡裕慶接任理事長

台灣智慧電動車及綠能科技協會(電動綠能協會TEGA)，今(12)日在台中林酒店舉辦成立大會暨第一次理監事會議，會中選出車...

康舒攻綠能 嘉義浮力式太陽光電電站啟用

電源大廠康舒（6282）強攻綠能事業，投資興建的嘉義公館浮力式太陽光電電站今（12）日正式啟用，康舒董事長許勝雄指出，未...

鈞興-KY訂單能見度到年底 第4季營運不看淡

齒輪廠鈞興-KY在手訂單能見度看到今年底，每月接單估超過去年同期，預期第4季可望淡季不淡

iPhone 12發表後供應鏈續漲？郭明錤曝關鍵

蘋果將在本周舉辦新品發表會，市場預期iPhone 12新機終於將正式亮相，天風國際證券分析師郭明錤認為，根據調研預估iP...

聯發科5G晶片出貨看旺 2外資調高目標價

美系外資表示，高通部分晶片供貨不足，可能讓手機晶片廠聯發科提高低階5G晶片議價能力，重申買進評等，目標價升到768元；另...

15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

事欣科擺脫疫情影響 9月營收月增26.5%

工業電腦廠事欣科公布9月合併營收新台幣1.92億元，月增26.5%，年減74.95%；事欣科表示，第3季營收已逐月回溫，...

台積電法說會15日登場 聚焦6大重點

晶圓代工廠台積電將於15日舉行線上法人說明會，是台股本週重頭戲之一，市場將聚焦第3季獲利、第4季營運展望、全年營收成長目...

把一滴水用11次 為何友達比台積電還厲害？

今年是台灣56年來首次夏季無颱風侵襲，導致降雨量銳減，全台水情拉緊報；許多科技廠都是用水大戶，台灣若是缺水，將衝擊產線；台積電、聯電、友達（2409）和群創等紛紛投入水資源回收和綠色製造，要將「一滴水」的效用發揮到極致。

資誠發布「全球數位信任洞察」 資安長重要性前所未見

資誠聯合會計師事務所12日發布《全球數位信任洞察》(Global Digital Trust Insights 2021...

熱門新聞

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

國安基金達成護盤任務 決定退場

美管制大陸 再鎖定雙D

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

和泰車國產休旅上市 有望奪新車銷售王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。