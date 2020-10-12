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友達9月營收260.78億元、月增7.5% 近23個月新高
友達光電（2409）今（12）日公布2020年9月自行結算合併營收為260.78億元，較上月增加7.5%，與去年同期相比提升9.2%。累計2020年第3季合併營業額為732.29億元，與2020年第2季相比增加15.3%，與2019年同期相比增加4.5%。
友達今天股價開高走低，終場下跌0.2元，成交量逾11.9萬張，收11.3元。
友達9月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約1,119萬片，較8月減少2.4%。中小尺寸面板出貨量超過1,047萬片，較8月增加11.4%。
友達2020年第3季大尺寸面板出貨量超過3,383萬片，較2020年第2季增加10.2%，與去年同期相比提升18.0%。2020年第3季中小尺寸面板出貨量約3,006萬片，與2020年第2季相比增加3.3%，較去年同期減少15.6%。
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