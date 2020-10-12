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台灣智慧電動車及綠能科技協會成立 蔡裕慶接任理事長

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
車王電子董事長蔡裕慶當選電動綠能協會首任理事長。記者宋健生/攝影
車王電子董事長蔡裕慶當選電動綠能協會首任理事長。記者宋健生/攝影

台灣智慧電動車綠能科技協會(電動綠能協會TEGA)，今(12)日在台中林酒店舉辦成立大會暨第一次理監事會議，會中選出車王電子董事長蔡裕慶接任首屆理事長。

蔡裕慶指出，面對全球暖化危機，智慧城市邁向低碳、環保已是發展趨勢，而太陽光電、電池儲能、風力更接續興起，更使得電動車與電力微電網連結，成為重點推行發展方向。

電動綠能協會是從產學合作、培育人才作為出發點，以電池儲能、馬達驅控、電能處理、系統整合等創新研發技術做整合。

會務發展則從產業技術、資訊交流、國際推展、法規研議等四大委員會啟動運作，並鏈結國內機電能源、電子電機與車輛產業廠商，期望能將學研研發成果整合達到技術知識化，以提供人才培訓與產業諮詢，同時也為政府制定相關政策提供建言，並且與國際相關合作單位鏈結。

電動綠能協會秘書長賴慶明表示，協會成立後，明年中將舉辦第一屆台灣智慧電動車暨綠能科技研討會及展覽會，同時計畫開辦人才培訓課程，以及產學技術媒合等活動。

今天的成立大會，國內產官學研單位代表、學者專家、專業經理人與公司創辦人齊聚一堂，共同以推動產業升級，並促成國際合作交流、增進台灣影響力為使命。

會中並舉行第一屆理監事選舉，並且共同討論協會之運作與發展。與會單位包含台中市政府交通局、台電公司、車王電子、亞力電機、台北合眾汽車、成運汽車、賀喜能源、華德動能、昇陽電池、重光電線電纜、協弘遊覽汽車、馨盛汽車、旭春、長園科技、世正光電、車輛研究測試中心、達穎智權、主婦聯盟、金屬中心等。

學研單位亦有中興大學、彰化師範大學、台灣師範大學、虎尾科技大學，以及台灣經濟研究院等前來參與。

台灣智慧電動車及綠能科技協會(電動綠能協會TEGA)，今日在台中林酒店舉行成立大會暨第一次理監事會議。記者宋健生/攝影
台灣智慧電動車及綠能科技協會(電動綠能協會TEGA)，今日在台中林酒店舉行成立大會暨第一次理監事會議。記者宋健生/攝影

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