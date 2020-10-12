玉晶光明年EPS恐難成長 郭明錤點出三大因素

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，玉晶光（3406）明年EPS恐難成長，主要原因在於蘋果鏡頭新商業模式、新進入者進度優於預期、與大立光（3008）價格競爭等三大因素所造成；大立光今(12)日重挫，玉晶光跌幅也逾半根停板。

郭明錤表示，帶動玉晶光去年及今年營收、EPS明顯成長的主要原因是蘋果約在3年前開始積極自行設計鏡頭，這項改變可低設計難度、生產門檻及侵權風險，但蘋果鏡頭商業模式改變同時也有利於舜宇光學與Semco取得訂單與提高市占率。

他指出，大立光與玉晶光的鏡頭價格壓力將自明年顯著提升，大立光仍可透過取得更多Android中高階訂單來降低部分壓力，但玉晶光無法做到，恐將成為最大輸家。

郭明錤表示，玉晶光明年將更進一步面臨來自大立光的降價競爭，由於大立光今年第3季毛利率及對未來展望都較市場預估低，目前還未見到產能利用率改善的能見度，因此，為了改善產能利用率及面對舜宇與Semco的競爭，預估大立光明年將會調降鏡頭價格，將對玉晶光的毛利率造成負面影響。

另外，舜宇與Semco在蘋果鏡頭的出貨顯著提升，郭明錤認為，市場仍低估來自新進入者對玉晶光的負面影響。

股王大立光因為第4季的展望保守，今日股價開低走低，回測3,000元關卡，且下探去年1月初以來的低點，盤中跌幅逾8%；玉晶光以600元開低走低，一度下滑至566元，盤中跌幅5.11%。