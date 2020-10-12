iPhone 12發表後供應鏈續漲？郭明錤曝關鍵

蘋果將在本周舉辦新品發表會，市場預期iPhone 12新機終於將正式亮相，天風國際證券分析師郭明錤認為，根據調研預估iPhone 12為系列中出貨比重最高的一款，售價將是iPhone 12系列出貨的關鍵因素，將牽動相關供應鏈後續的股價漲跌表現。

蘋果宣布新品發表會將在10月13日（台北時間14日）舉辦，市場預期5G iPhone將正式登場，郭明錤最新報告則是點出三種情境，將影響蘋果供應鏈在iPhone 12發表後的股價走勢。

郭明錤表示，預估iPhone 12 (6.1吋雙鏡頭) 機型的出貨比重將明顯比其他3個機型高，根據調研預估各機型的出貨比重分別是iPhone 12 mini (5.4吋) 20~25%、iPhone 12則是40~45%、iPhone 12 Pro (6.1吋三鏡頭) 15~20%、iPhone 12 Pro Max (6.7吋)為15~20%。

郭明錤認為，售價是iPhone 12系列的出貨關鍵，iPhone 11在今年前三季占iPhone 11系列整體出貨約70~75%，售價是成功關鍵；雖然5G是iPhone 12系列的關鍵硬體升級，但因5G服務尚未普及，因此售價依舊是影響12系列需求的最關鍵因素。

他強調，在iPhone 12系列機型，預估iPhone 12出貨比重最高，因此iPhone 12的售價也是最重要觀察重點；郭明錤提出三種情景推演，分別是，如果iPhone 12的售價低於iPhone 11 (起始價699美元)，預測新機發表會後供應鏈股價將持續上漲。

另一種情境則是，如果iPhone 12的售價較iPhone 11高0~100美元，預測新機發表後將有部分投資人可能先獲利了結，但有更多投資人則是採取觀望態度，等待預購的結果。

最後則是，如果iPhone 12的售價較iPhone 11高100美元以上，預測新機發表會後供應鏈股價將會修正。

郭明錤同時點出三項不確定因素仍要密切關注，他強調，雖然市場共識對iPhone 12系列銷售樂觀，但因銷售時間較短，今年第4季的需求應較iPhone 11系列在去年第4季的需求低，iPhone 12系列今年第4季零組件出貨預估恐無法反映真實需求。

第二個要觀察的是，iPhone 12系列可能錯失部分歐美旺季需求，由於預估出貨高峰將在第4季中期以後，因此預估銷售初期可能因供應緊張錯失部分歐美旺季需求；另外，市場樂觀預期iPhone 12系列部分需求將遞延到明年第1季，預估明年第1季可望淡季不淡，但郭明錤表示，尚未發現明確證據來支持這個論點。