資誠發布「全球數位信任洞察」 資安長重要性前所未見

資誠聯合會計師事務所12日發布《全球數位信任洞察》(Global Digital Trust Insights 2021)。50％的受訪者表示，由於新冠肺炎疫情，現在更有可能將網路安全和隱私納入每個業務決策中。去年調查的這項比率只占25%，足見網路安全受重視的程度倍增，而網路安全的工作需求將大幅增加。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，「資安長的角色及其對組織生存及成長的重要性前所未見。」

受訪者為全球3,249位企業高階主管及科技專家，調查指出，受訪企業集中在五個關鍵領域：更新網路安全策略、招募未來的資安團隊、重新思考資安預算、應對網路駭客以及建立韌性(resilience)。

資誠整理出主要發現：一、由於COVID-19，96％的受訪者已改變其網路安全策略；二、50％的受訪者有可能將網路安全和隱私納入每個業務決策中；三、31％的受訪者對企業轉型的主要期望是運用新能力來使其組織現代化；四、40％的受訪者表示正在加速數位化；五、51％的企業未來12個月將增加網路安全人員。到2021年，將有350萬個網路安全工作需求；六、55％的受訪者沒有信心將其資安預算分配給最重大的風險；56％的受訪者認為明年可能發生勒索軟體攻擊事件，58％認為後果是負面的。

有51％的CEO表示，他們更有可能與資安長頻繁互動。受訪的CEO指出，在新冠疫情大流行的前三個月中，其組織正以驚人的速度加速數位化，推進到其五年計畫的第二年或第三年。

張晉瑞表示，對於資安長來說，在科技和企業營運之間取得平衡，同時支持組織的網路安全策略非常重要。

受訪企業最需要的資安職位是：雲端解決方案架構師(43％)，安全情資(40％)和數據分析(37％)。許多組織填補職缺的另一種方式是從內部招聘，並提高現有員工的技能，包括數位技能，業務敏銳度和社交技能。某些組織已經開始依靠資安管理服務(managed services)來滿足對高階人才和先進技術的迫切需求。

創新和技術正在改變組織應對網路駭客的方式，有43％的受訪者表示他們已經改善客戶體驗，並對資安事件做出更快的反應。未來二至三年最期望發展的能力是：增強對成功攻擊的預防、在更快的時間對資安事件做出反應、提高領導者對威脅管理能力的信心以及改善的客戶體驗。