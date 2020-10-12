快訊

狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資誠發布「全球數位信任洞察」 資安長重要性前所未見

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

資誠聯合會計師事務所12日發布《全球數位信任洞察》(Global Digital Trust Insights 2021)。50％的受訪者表示，由於新冠肺炎疫情，現在更有可能將網路安全和隱私納入每個業務決策中。去年調查的這項比率只占25%，足見網路安全受重視的程度倍增，而網路安全的工作需求將大幅增加。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，「資安長的角色及其對組織生存及成長的重要性前所未見。」

受訪者為全球3,249位企業高階主管及科技專家，調查指出，受訪企業集中在五個關鍵領域：更新網路安全策略、招募未來的資安團隊、重新思考資安預算、應對網路駭客以及建立韌性(resilience)。

資誠整理出主要發現：一、由於COVID-19，96％的受訪者已改變其網路安全策略；二、50％的受訪者有可能將網路安全和隱私納入每個業務決策中；三、31％的受訪者對企業轉型的主要期望是運用新能力來使其組織現代化；四、40％的受訪者表示正在加速數位化；五、51％的企業未來12個月將增加網路安全人員。到2021年，將有350萬個網路安全工作需求；六、55％的受訪者沒有信心將其資安預算分配給最重大的風險；56％的受訪者認為明年可能發生勒索軟體攻擊事件，58％認為後果是負面的。

有51％的CEO表示，他們更有可能與資安長頻繁互動。受訪的CEO指出，在新冠疫情大流行的前三個月中，其組織正以驚人的速度加速數位化，推進到其五年計畫的第二年或第三年。

張晉瑞表示，對於資安長來說，在科技和企業營運之間取得平衡，同時支持組織的網路安全策略非常重要。

受訪企業最需要的資安職位是：雲端解決方案架構師(43％)，安全情資(40％)和數據分析(37％)。許多組織填補職缺的另一種方式是從內部招聘，並提高現有員工的技能，包括數位技能，業務敏銳度和社交技能。某些組織已經開始依靠資安管理服務(managed services)來滿足對高階人才和先進技術的迫切需求。

創新和技術正在改變組織應對網路駭客的方式，有43％的受訪者表示他們已經改善客戶體驗，並對資安事件做出更快的反應。未來二至三年最期望發展的能力是：增強對成功攻擊的預防、在更快的時間對資安事件做出反應、提高領導者對威脅管理能力的信心以及改善的客戶體驗。

資安 資誠

延伸閱讀

資訊服務業 營收繳出佳績

每年補發42萬張 內政部：晶片身分證資安成本高

你我隱私全成他的方便 數位身分證到底誰受惠？

LINE減肥廣告流傳 立委憂純網銀金融資訊遭洩漏

相關新聞

15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

iPhone 12發表後供應鏈續漲？郭明錤曝關鍵

蘋果將在本周舉辦新品發表會，市場預期iPhone 12新機終於將正式亮相，天風國際證券分析師郭明錤認為，根據調研預估iP...

聯發科營收跨過天險！從蔡明介到黃仁勳 他們如何用「夢想」辦到的？

聯發科8日公布9月營收達378.66億元，較去年同期出現驚人的61%成長，累計前三季營收也已達2257.4億元，較去年成長24.37%。以聯發科在5G晶片已與高通平起平坐的態勢來看，今年營收應該可以輕鬆超越新台幣3000億元，挑戰全球IC設計業的天險100億美元營收。這個成績得來不易，值得國人為聯發科喝采。

台積電法說會15日登場 聚焦6大重點

晶圓代工廠台積電將於15日舉行線上法人說明會，是台股本週重頭戲之一，市場將聚焦第3季獲利、第4季營運展望、全年營收成長目...

聯發科5G晶片出貨看旺 2外資調高目標價

美系外資表示，高通部分晶片供貨不足，可能讓手機晶片廠聯發科提高低階5G晶片議價能力，重申買進評等，目標價升到768元；另...

事欣科擺脫疫情影響 9月營收月增26.5%

工業電腦廠事欣科公布9月合併營收新台幣1.92億元，月增26.5%，年減74.95%；事欣科表示，第3季營收已逐月回溫，...

台積電花15天完成填息 創每季配息以來最慢

台積電美國存託憑證（ADR）上週五收在88.78美元，創收盤歷史新高，激勵台積電今天股價表現強勁，早盤一度達新台幣460...

把一滴水用11次 為何友達比台積電還厲害？

今年是台灣56年來首次夏季無颱風侵襲，導致降雨量銳減，全台水情拉緊報；許多科技廠都是用水大戶，台灣若是缺水，將衝擊產線；台積電、聯電、友達（2409）和群創等紛紛投入水資源回收和綠色製造，要將「一滴水」的效用發揮到極致。

資誠發布「全球數位信任洞察」 資安長重要性前所未見

資誠聯合會計師事務所12日發布《全球數位信任洞察》(Global Digital Trust Insights 2021...

傳蘋果發表四款新機 台灣有望進首波開賣區

蘋果將於台北時間14日凌晨1時舉行新品發表會，外界預期將推出新iPhone（暫稱iPhone 12）。整理市場傳言，蘋果...

美管制大陸 再鎖定雙D

美國總統大選進入關鍵倒數一個月，業界傳出，現任總統川普為拉升選情，繼制裁中芯國際之後，將再對大陸科技業出重拳，包括陸製L...

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

蘋果可望於台北時間14日的線上新品發表會推出首款5G版iPhone，華爾街分析師和投資人普遍預期，新iPhone將掀起「...

熱門新聞

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

美管制大陸 再鎖定雙D

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

和泰車國產休旅上市 有望奪新車銷售王

投資人瘋美股前 券商提醒先搞懂這3件事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。