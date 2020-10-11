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華邦電9月營收74.77億元 創單月歷史新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）今（11）日公告9月營收達74.77億元，月增68.69%、61.5%，創單月歷史新高紀錄；華邦電表示，主要是子公司新唐科技（4919）在今年9月1日完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業的併購，自完成日起該事業併入本公司合併財報。

華邦電是Chromebook供應鏈之一，今年受惠需求大增，客戶需求已看至明年首季，在出貨暢旺加上子公司新唐完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業的併購，自9月1日起併入華邦電合併財報，推升9月營收達74.77億元，改寫單月新猷，累計今年前9個月營收達403.35億元，年增11.06%。

華邦電先前預期，伺服器、網通等應用客戶，可能面臨庫存調整，第4季整體需求動能才會再度向上，下半年營運將先蹲後跳，不過，由於華為趕在禁令生效前提前拉貨，帶動華邦電第3季營收續揚；華邦電第3季營收160.33億元，季增25.73%、年增19.47%，同樣寫下單季歷史新高紀錄。

華邦電 營收

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