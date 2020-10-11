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蘋果兩殺手產品 估同步亮相

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蘋果將在美國時間13日上午10時發表新品，除5G iPhone，市場推測可能同場加映傳聞已久的頭戴式耳機AirPods Studio，以及新款智慧音箱HomePod。

此次在台北時間14日凌晨將發表的產品，綜合目前傳言推測，將有四款機型，包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋 iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max等版本。除了「Hi，Speed」 暗示新一代 iPhone將帶來傳輸速度更快的5G上網功能，搭載效能升級的A14處理器。另外也有傳聞指出，邀請函圖樣設計與「聲音」有關，意味蘋果可能會同時推出新的HomePod智慧音箱，以及AirPods Studio頭戴式耳機等新品。

有鑑於AirPods、AirPods Pro熱賣，蘋果推出自有品牌且音質更好頭戴式耳機，將對果粉具有高度吸引力。

網站透露，AirPods Studio應有白色及灰色兩種顏色，預計下旬或11月上旬出貨。新款智慧音箱HomePod，預料年底前開賣。

iPhone AirPods iPhone 12

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