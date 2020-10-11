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5G iPhone來了 砷化鎵廠吃補

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
圖／經濟日報提供
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蘋果即將在台灣時間14日凌晨舉辦新品發表會，iPhone 12也將亮相，今年發表會主題是「Hi，Speed」，暗示5G iPhone登場，新機中導入的5G功率放大器（PA）將由國內砷化鎵大廠穩懋負責供貨，未來5G手機普及後，市場預料，國內砷化鎵族群均有望受惠。

據悉，今年iPhone 12將推出4G跟5G版本；其中5G版本PA數量將比4G版本至少多出二至五顆，且被蘋果視為主力銷售機種，產品單價較高，對供應鏈而言毛利率較佳，穩懋為主要供應商之一，受惠最深。

目前三星、華為均已推出5G智慧手機，但因全球各地電信商仍在加速布建5G基地台，加上新冠肺炎疫情衝擊，因此5G智慧手機市場滲透率仍不高。不過市場預期，iPhone 12上市後，將帶動一波換機潮，有助加速5G智慧手機普及，對PA需求也將急劇增長。

外資研究報告指出，5G滲透率將在2021、2022年期間，每年增加20個百分點，每支5G手機PA價值將比4G手機增加50%至150%，行動通訊PA需求的年複合成長率將達10%至30%，對砷化鎵廠是大商機。

據悉，因5G頻譜與LTE不能共用，需要額外新增PA，所以5G手機會比4G手機至少多出二到五顆不等的PA，隨5G手機滲透率下半年逐步提升，PA出貨也將大幅成長，穩懋、宏捷科將受惠最深。

業界人士，5G PA的製程難度遠比4G PA高，目前中國大陸砷化鎵都無法量產，僅穩懋、宏捷科有量產能力，因此台廠較占優勢，未來4G/5G高度整合，PA也會是台廠拔得頭籌，因此相較其他零組件而言，砷化鎵產業較不受紅色供應鏈威脅。

除5G PA外，穩懋今年還新增iPhone 12前後鏡頭ToF感測器或LiDAR掃描儀，已開始量產出貨，以滿足蘋果需求；法人預估，穩懋第4季營運有機會維持高檔，若iPhone新機銷售比預期好，有望獲得蘋果追單，訂單能見度有機會延續至耶誕節前。

5G 4G 智慧手機

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